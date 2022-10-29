Зеленский сказал, почему беженцы не могут возвращаться домой из-за границы/ president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы не могут вернуться домой из-за границы из-за постоянных ракетных ударов и атак дронами-камикадзе по территории Украины со стороны российских оккупантов.

Поэтому сейчас очень важен вопрос противовоздушной обороны. Об этом Зеленский заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

Он отметил, что для Украины сейчас очень важна противовоздушная оборона (ПВО) и противоракетная оборона (ПРО). По словам президента, украинцам важно, чтобы их семьи возвращались домой из-за границы, однако их нужно защищать.

Президент подчеркнул, что для нашего государства очень помогли бы любые системы ПВО, ведь они сохранят жизнь мирных людей.

Он отметил, что США сейчас являются лидерами и "задают тренд" по оказанию такой помощи Украине.

"На земле Россия с нами ничего сделать не может. С первых дней войны я говорил о закрытии неба. А это ПВО, ПРО и авиация. Именно этого нам не хватает. Помочь защитить нам наше небо", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Россия может нанести новую серию массированных ударов по Украине в период сильных морозов. Специфика ударов будет меняться – если сейчас россияне, в первую очередь, бьют по электроэнергетике, то потом будут бить по теплогенерирующих предприятиях. Такое предположение озвучил политический аналитик и бывший нардеп Тарас Чорновил.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удары по критической инфраструктуре, которые время от времени наносит РФ, являются частью геноцида украинского народа. Он отметил, что умышленные удары по таким объектам являются военным преступлением. Российские чиновники и пропагандисты открыто заявляют, что они хотят заморозить украинцев до смерти.

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