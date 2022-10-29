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В РФ уволили командующего наступлением в Украине генерала Лапина, на которого "бросался" Кадыров

29 октября 2022, 16:04

Ранее на Лапина неоднократно набрасывался с критикой глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российский генерал-лейтенант Александр Лапин
В РФ уволили скандального командующего наступлением в Украине генерала Лапина/ Википедия

В стране-агрессоре России сняли с должности командующего российской группировкой "Центр" в войне против Украины генерал-лейтенанта Александра Лапина. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Официального подтверждения об увольнении Лапина с должности от российского Министерства обороны пока нет.

Ранее действия генерал-лейтенанта неоднократно критиковал глава TikTok-войск Рамзан Кадыров. Он обвинял военачальника в непрофессионализме и еще множестве "грехов".

Сначала Кадыров "набросился" на Лапина из-за потери города Лиман на Донетчине, который смогли отбить у оккупантов украинские военные.

Потом "неприязнь" главы Чечни только обострялась. 28 октября в своем Telelgram-канале он обвинял Лапина в том, что тот допустил прорыв украинских военных возле Кременной на Луганщине. При этом Кадыров написал, что якобы уже несколько дней никак не может связаться с российским генералом.

Путин проигрывает войну в Украине

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что российский диктатор Владимир Путин уже не рассчитывает на какие-то быстрые боевые действия против Украины - он уже перешел к длительной и изнурительной войне.

Также ранее сообщалось, что на фоне наступления ВСУ и бегства из России все большего количества умных людей российские элиты начинают понимать, что полномасштабное вторжение РФ в Украину было ошибкой. Они видят, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает войну, а поражение России в войне может привести к падению путинского режима. Поэтому элиты РФ уже сейчас начинают обсуждать, как им дальше жить без диктатора Путина.

Однако некоторые источники в администрации президента РФ считают, что действующий президент РФ Владимир Путин должен стать победителем президентской кампании 2024 года в РФ. В Кремле намерены добиться для Путина рекордных результатов на грядущих выборах, рассказали источники.

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