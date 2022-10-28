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Завершение войны и новый президентский срок для Путина: СМИ раскрыли планы Кремля

28 октября 2022, 18:51

В Кремле намерены добиться для Путина рекордных результатов на грядущих выборах, рассказали источники.

Путин
Владимиру Путину в РФ готовят новый президентский срок / kremlin.ru

Действующий президент РФ Владимир Путин должен стать победителем президентской кампании 2024 года в РФ.

Как пишет Медуза со ссылкой на источники, близких к администрации президента РФ, в Кремле уже проводят совещания по президентской кампании 2024 года, которая будет "под Владимира Путина".

Отмечается, что "спарринг-партнерами" Путина станут представители парламентских партий. "Либеральных кандидатов не будет, даже для вида".

Собеседники Медузы говорят, что очередная путинская кампания будет строиться вокруг "антизападных" нарративов. Путин, как обычно, будет рассуждать о "возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире".

При этом в Кремле намерены добиться для Путина рекордных результатов на грядущих выборах.

Война в Украине

Обратим внимание, что в Кремле надеются, что до президентских выборов война с Украиной будет закончена. Но чем именно — неясно.

"Что будет объявлено победой? На выборы надо выходить с достижениями. Например, с неким набором присоединенных территорий. Но какие это будут территории — это пока неясно", — подчеркнул один из источников.

Вместе с тем один из сотрудничающих с Кремлем политтехнологов признался, что самым "логичным" и "понятным" вариантом было бы вообще не проводить выборы в 2024 году, а ввести по всей России военное положение и отложить голосование.

При этом собеседник подчеркнул, что такой сценарий вряд ли возможен, поскольку Путин "любит видеть результаты народной поддержки".

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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