Зеленский ответил, сможет ли пойти на третий президентский срок как Си Цзиньпин

Зеленский заявивл, что это очень долго / president.gov.ua

Украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что не сможет пойти на третий срок как это сделал генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. По его словам, это очень долго для правления.

Об этом глава государства сказал во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета, которые спросили у него, что он думает о переизбрании лидера Китая.

"Что я думаю о третьем сроке? Я думаю, что я бы так не смог, если честно. Это очень долго", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что хотел бы, чтобы позиция Китая по поддержке Украины была более четкой. При этом он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Пекин "пустился на поддержку и защиту российского агрессивного режима".

"История отношений между нашими людьми. История глубоких экономических отношений. Я скажу вам откровенно: самый большой товарооборот до войны был между Украиной и Китаем... Я за то, чтобы эти отношения сохранялись, особенно сейчас, когда нам сложно, когда у нас большой дефицит в бюджете. Но тем не менее, что касается войны, я бы хотел, чтобы позиция Китая была более четкой относительно поддержки Украины. И точно не хотел бы, чтобы такое государство пустилось на поддержку и защиту российского и агрессивного режима. Вот единственное желание, которое у меня есть", - сказал Зеленский.

Переизбрание Си Цзиньпина

На ХХ съезде Коммунистической партии 23 октября Си Цзиньпина в официальном порядке переизбрали на пост генерального секретаря компартии Китая ‒ причем беспрецедентно, на третий срок.

Си Цзиньпин стал генеральным секретарем КПК еще на пять лет. Кроме того, он вновь получил пост председателя Военного совета ЦК Коммунистической партии Китая.

Как отметил политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, формально Си Цзиньпин устранил правовые барьеры, которые условно можно было назвать системой сдержек и противовесов.

Так, он расширил свои полномочия и убрал принцип "коллективного кормчего", который остался в наследство со времен Дэн Сяопина, то есть сдерживания и противовеса для различных групп влияния в номенклатуре, руководстве Китая, между хозяйственной частью, военными и партноменклатурой. Сейчас эти балансы Си формально убрал.

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