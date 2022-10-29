'ЧФ просто уплыл': у Зеленского потроллили оккупантов после взрывов в Севастополе

Михаил Подоляк прокомментировал новые взрывы в Крыму / Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в захваченном РФ Севастополе, в результате которых, по данным оккупантов, были повреждены боевые корабли ЧФ.

Он напомнил, что оккупанты после так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе отключили камеры видеонаблюдения. Об этом советник главы ОП пишет в Twitter.

"Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории", - отметил он.

Он также потроллил российскую пропаганду после новых взрывов в Крыму.

"После "отрицательного наступления" до границ-1991 скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А "Черноморский флот" просто уплыл", - добавил Подоляк.

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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