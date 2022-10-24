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"Гетман пробивает дно": в Сети разозлились на поздравление Порошенко Си Дзиньпина с переизбранием

24 октября 2022, 20:56

Петр Порошенко в Twitter решил поздравить главного китайского коммуниста Си Дзиньпина. И немедленно был жестко за это раскритикован.

Порошенко, Си Цзиньпин
Петр Порошенко и Си Цзиньпин / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Нардеп и бывший президент Украины Петр Порошенко угодил в конфузную историю. Политик поздравил в Twitter китайского коммуниста Си Дзиньпина ‒ с тем, что тот в нарушение местных политических традиций был избран на третий срок руководителем генерального секретаря Компартии КНР (то есть руководителя Китая).

"Поздравляю Его Превосходительство Си Цзиньпина с переизбранием Генеральным секретарем ЦК 20-го созыва Коммунистической партии Китая!", ‒ написал Порошенко по-английски.

И еще немного предался воспоминаниям о тех временах, когда он в качестве президента Украины встречался с Си Цзиньпином. За что немедленно был раскритиковал частью фолловеров.

"Но это просто кринж ‒ приветствовать человека, проводящего репрессии в своей стране, и увеличивает закупку газа/нефти у России во время войны", "Гетман пробивает дно", "Петро, Вы с ума сошли?", ‒ не скупились они на критику.

Скриншоты
Скриншоты
Скриншоты

Правда, на помощь своему светочу и кумиру в комментариях немедленно пришли его фанаты ‒ т.н. "порохоботы". Правда, было заметно, что такой шаг Порошенко и им нелегко оправдать.

"Включите голову. Это международная политика. Мы цивилизованная страна. Верный шаг. Смотрим реакции. Здесь не место для личной боли и гнева. Хотя я и понимаю эмоции всех, кого это возмущает", "Есть ли доказательства непосредственной причастности Китая? Если нет, то молчите. Как надо заткнуть глотку по поводу избрания Сунака премьером. Здесь каждое слово и неверный шаг могут сыграть против нас. Это верный ход", "Понятно, что это политический шаг. И ясно, что китайцы нам не друзья", ‒ писали они.

Скриншоты
Скриншоты
Скриншоты

Напомним, ранее сообщалось о том, что Си Цзиньпина в официальном порядке переизбрали на пост генерального секретаря Компартии Китая ‒ причем беспрецедентно, на третий срок.

Политик стал генеральным секретарем КПК еще на пять лет. Кроме того, он снова получил должность председателя Военного совета ЦК Коммунистической партии Китая.

До того российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский предполагал, что "мирную" старость Путину может обеспечить Китай. Он предполагает, что в России диктатора убьют, а спастись от международного трибунала не поможет даже Турция.

Другие новости:

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