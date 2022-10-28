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Формальный "император": эксперт объяснил, как Си Цзиньпин расширил свои полномочия

28 октября 2022, 17:19

Си Цзиньпин формально устранил правовые барьеры сдерживаний и противовесов, считает Виталий Кулик.

Цзиньпин, Китай
Си Цзиньпин сохранил свои позиции по итогам съезда КПК / Reuters, People.com.cn

По результатам недавнего съезда КПК китайский лидер Си Цзиньпин сохранил свои позиции, заявил политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Формально он действительно устранил правовые барьеры, которые условно можно было назвать системой сдерживаний и противовесов. Да, он расширил свои полномочия и убрал принцип "коллективного кормчего", который остался в наследство со времен Дэн Сяопина, то есть сдерживания и противовесы для различных групп влияния в номенклатуре, руководстве Китая, между хозяйственной частью, военными и партноменклатурой. Сейчас эти балансы Си формально убрал", - сказал он в интервью Главреду.

В то же время аналитик считает, что ключевые группы влияния в китайском Политбюро сохранили свои позиции.

"А разговоры о том, что Си Цзиньпин перед съездом вроде бы вычистил представителей "комсомольцев" из состава Политбюро, не соответствуют действительности – все группы на своих местах", - уточнил он.

Политолог уверен в том, что неформальная власть Си Цзиньпина по результатам съезда не усилилась, но и не ослабла.

"Потому не стоит говорить, что теперь однозначно установилась диктатура Си Цзиньпина, что Си стал императором. Формально – да, но неформально, в раскладе интересов и фамилий, ситуация выглядит не так", - добавил Кулик.

Напомним, ранее Кулик заявил о том, что Китай хочет, чтобы Россия была слабой. Власти этой страны рассматривают РФ лишь как сырьевой придаток и территорию для экспансии собственных интересов.

"Россия, с точки зрения Пекина, должна быть ослаблена, но не проиграть окончательно, не быть уничтоженной. Для Киева это означает, что Китай в своем подыгрывании России может пойти дальше, чем сейчас. Это очень опасно для мира и Украины", - сказал Кулик.

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