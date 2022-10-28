Россия - сырьевой придаток: Китай хочет, чтобы РФ была слабой - Кулик

Китай видит Россию как сырьевой придаток / Коллаж фото Главред, Reuters, ua.depositphotos.com

Китай хочет, чтобы Россия была слабой. Власти этой страны рассматривают РФ лишь как сырьевой придаток и территорию для экспансии собственных интересов. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Россия, с точки зрения Пекина, должна быть ослаблена, но не проиграть окончательно, не быть уничтоженной. Для Киева это означает, что Китай в своем подыгрывании России может пойти дальше, чем сейчас. Это очень опасно для мира и Украины", - сказал Кулик.

Стоит отметить, что Китай занимал нейтральную позицию относительно войны в Украине, однако постоянно подыгрывал России - голосовал в Генассамблее и Совбезе ООН, взаимодействовал с российскими компаниями, покупал российские активы, предоставлял РФ товары двойного назначения.

"То есть Пекин вел явно недружественную политику по отношению к Киеву. И сейчас, когда эта идеология двуполярного мира и противостояния с Западом для Си становится важным элементом, Китай может пойти в таких действиях дальше и усилить свое взаимодействие с Россией", - сказал Кулик.

Эксперт отмечает, что Китай не хочет влезать в санкции, которые Запад применяет против РФ. В связи с этим Китай не усиливает поддержку России и не оказывает помощь, которая могла бы привести РФ к победе.

Ранее Главред сообщал, что Китай может воспользоваться поражением России в войне и в случае взять под свой контроль самые выгодные для них российские территории. Такими территориями, жителям которых КНР захочет оказать "поддержку", могут стать Сибирь и Дальний Восток, где много газа и нефти.

Однако Китай не хочет, чтобы война в Украине заканчивалась. Властям выгодно, чтобы боевые действия продолжались, ведь даже низкая интенсивность будет приводить к том, что Россия будет постепенно выдыхаться. Это будет только на руку Китаю.

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