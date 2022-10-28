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Китай отхватит себе самый выгодный кусок: Кулик рассказал, как будет выглядеть РФ в случае развала

28 октября 2022, 01:50

Власти Китая могут захотеть взять под свой контроль Сибирь и Дальний Восток.

Китай, развал России, Виталий Кулик
Китаю будет выгоден развал России / Коллаж фото Главред, Reuters, ua.depositphotos.com

Китай может воспользоваться поражением России в войне, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины. В случае развала китайские власти захотят взять под свой контроль самые выгодные для них российские территории. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Такими территориями, жителям которых КНР захочет оказать "поддержку", могут стать Сибирь и Дальний Восток.

"Когда Пекин увидит, что режим Путина или пост-Путина не удается сохранить, он выберет путь поддержки одного или нескольких независимых государств, которые возникнут на территории после РФ, и установит с ними вассальные отношения. Очевидно, что Китай попытается отхватить под собственный протекторат как можно больший кусок российских территорий с источниками газа и нефти. Прежде всего, Сибирь и Дальний Восток", - сказал Кулик.

Аналитик не исключает, что Китаю даже придется побороться с Западом за контроль над этой частью РФ. Он также напомнил, что еще несколько лет назад китайские эксперты рассуждали на тему оказания "поддержки" жителям приграничных российских территорий.

"То есть прямо речь не шла об аннексии, но такая размытая формулировка предполагает, в том числе, установление вассальных отношений и предоставление протектората всем новым независимым государствам", - объяснил аналитик.

Что касается Москвы, то в этом вопросе все зависит от того, кто будет ею руководить и как она будет выглядеть в случае развала РФ. Кулик убежден, что разделение РФ будет предусматривать распад на территории, которые будут контролироваться местными группами интересов.

"Условно говоря, некие варлорды "стрелковы" смогут контролировать несколько районов, а не всю область. Кто-то из них будет провозглашать их независимость, а второй варлорд будет с ним воевать. Когда это все устаканится и сложится некий конгломерат, Китай будет выстраивать свои отношения именно с этим новым конгломератом. А пока это вопрос условной независимости и условного вассалитета", - объяснил Кулик.

Он добавил, что не стоит ждать быстрого наступления мира, как и быстрого распада Российской Федерации.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

Другие новости:

война в Украине КНР вторжение России Виталий Кулик
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