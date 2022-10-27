'Путин проигрывает': российские элиты рассматривают варианты, как жить без диктатора – The Economist

Российские элиты рассматривают варианты, как жить без диктатора – The Economist/ kremlin.ru

На фоне наступления ВСУ и бегства из России всё большего количества умных людей российские элиты начинают понимать, что полномасштабное вторжение РФ в Украину было ошибкой. Они видят, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает войну, а поражение России в войне может привести к падению путинского режима.

Поэтому элиты РФ уже сейчас начинают обсуждать, как им дальше жить без диктатора Путина. Об этом пишет издание The Economist. Журналисты издания выяснили, какая атмосфера сейчас царит в окружении Путина, пообщавшись с российскими аналитиками и своими источниками среди российских элит.

Бизнесмены и политики в РФ всё больше понимают, что война против Украины была ошибкой российского диктатора. Разочарование растет по мере продвижения вперед украинской армии.

На Путина всё чаще смотрят "косыми взглядами", ведь украинские военные успешно дают отпор российским оккупантам, а тем временем из России бегут умные люди.

Однако такие настроения еще не означают, что Путина в ближайшее время отстранят от власти, пишет издание. Но среди российских элит уже понимают, что в РФ начинается самый бурный период постсоветской истории. При этом правительства западных стран волнуются, что ситуация в стране-агрессоре России может быть неуправляемой.

Российский политолог Кирилл Рогов считает, что за все годы своего пребывания на вершине власти в РФ Путин еще никогда не был так близко к поражению.

Элиты в РФ также сейчас разочарованы мобилизацией, ведь она побуждает бежать из России образованных людей. Также становятся всё более ощутимыми последствия санкций.

В издании отмечают, что Путин проигрывает войну, но не может ее завершить, ведь для него это будет унижением. Элиты тем временем уже могут начать поиски того, кто заменит нынешнего диктатора на его посту.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российский диктатор Владимир Путин не готов заканчивать войну в Украине и садиться за стол переговоров. Его высказывания свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может пойти на переговоры с РФ, поскольку страна-агрессор выдвигает Киеву оккупационные условия. Кремль хочет, чтобы украинское государство, мол, "признало" захваченный Крым "частью России" и отказалось от оккупированного Донбасса. Москва не настроена на реальный разговор и прикрывает "стремлением к диалогу" свои захватнические цели.

Читайте также: