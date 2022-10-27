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Путин не готов заканчивать войну против Украины и хочет победить — ISW

27 октября 2022, 07:10

Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве. Цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать.

Владимир Путин
Владимир Путин не собирается заканчивать войну с Украиной / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин не готов заканчивать войну в Украине и садиться за стол переговоров. Его высказывания свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

Эксперты отметили, что глава Кремля во время встречи с представителями спецслужб СНГ снова продвигал пропагандистские тезисы.

"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", - говорится в сообщении ISW.

Высказывания Путина поддержал и спикер госдумы Вячеслав Володин. Депутат говорил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".

В Институте изучения войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны.

"Вместо этого это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать", - добавили аналитики.

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Как сообщал Главред, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко, который 25 октября провел встречу с Путиным, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому некий "сигнал" о том, что Москва якобы хотела бы "настроить мосты и диалог" с Киевом. Украинский гарант в ответ на такие слова заявил, что Путин использует риторику относительно "диалога" только для российской аудитории и стран, которые еще не изолировались от агрессора.

Напомним, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес считает, что украинские военные смогут вытеснить российских захватчиков на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года в течение следующих двух месяцев. Одним из условий, чтобы это удалось воплотить в жизнь, является продолжение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

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