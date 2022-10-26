ВСУ за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля – генерал США

ВСУ за два месяца отведут оккупантов на линию 23 февраля – генерал США/ УНИАН, скрин

Украинские военные смогут вытеснить российских захватчиков на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года в течение следующих двух месяцев.

Одним из условий, чтобы это удалось воплотить в жизнь, является продолжение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил экс-командующий войск США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес в беседе с советником ОП Алексеем Арестовичем и российским правозащитником и оппозиционером Марком Фейгиным.

"Я верю, что украинские войска отведут оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым до лета 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему, и все санкции против России останутся, как есть", – рассказал генерал США в отставке.

Он отметил, что Кремль скорее всего понимает возможность такого сценария.

Ходжес подчеркнул, что Россия сейчас пытается растянуть войну во времени, надеясь на то, что Украина может потерять свою поддержку со стороны США после проведения в Соединенных Штатах выборов. 8 ноября там состоятся промежуточные выборы, на которых будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса, то есть Палата представителей, и треть членов Сената.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдными заявления России о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории. Он подчеркнул, что такие заявления страна-агрессор РФ использует как повод для эскалации войны.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки обещали оказать Украине помощь по увеличению барражирующих боеприпасов. Киев ожидает 10 дальнобойных беспилотников Switchblade 600, которые должны поступить государству в течение нескольких недель.

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