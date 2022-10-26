Атакуют цели на расстоянии 40 км: Украина получит от США дальнобойные дроны Switchblade

Киев все еще ждет поставок дронов-камикадзе Switchblade 600 - Резников / Коллаж УНИАН, AeroVironment Inc

Соединенные Штаты Америки обещали оказать Украине помощь относительно увеличения барражирующих боеприпасов. Киев ждет 10 дальнобойных беспилотников Switchblade 600, которые должны поступить государству в течение нескольких недель. Иран за последнее время продал России 2400 беспилотников, поэтому страна-оккупант пока выигрывает конкуренцию. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью Politico он рассказал о том, что Украина ждет получения ударных дронов Switchblade 600. Производитель беспилотников AeroVironmen уже объявил о предоставлении государству 10 таких БПЛА в течение нескольких недель.

"Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600, США пообещали помочь Киеву увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависнуть над целью до того, как оператор направит ее на удар", - отметил Резников.

По его словам, Тегеран за последние недели продал Москве 2400 ударных дронов. Поэтому страна-агрессор пока выигрывает конкуренцию в данном компоненте.

"Иран продал России 2400 беспилотников за последние недели, поэтому сейчас я бы сказал, что иранские беспилотники временно выиграют эту конкуренцию", - подчеркнул Алексей Резников.

Напомним, дроны-камикадзе Switchblade 600 способны атаковать вражеские цели на расстоянии 40 километров. Находиться в воздухе такой беспилотник может около 40 минут. До этого Вашингтон поставлял Киеву БПЛА Switchblade 300 – дроны меньших размеров и дальности действия.

Иран поставляет России дроны для ударов по Украине

В Министерстве иностранных дел Украины официально назвали Иран соучастником военных преступлений и террористических актов России в Украине. В Киеве призвали Тегеран отказаться от поставок Москве вооружений. Иначе государство столкнется с суровой ответственностью. Украинское государство также призвало Евросоюз ввести санкции против Ирана в связи с информацией о готовности страны поставить России баллистические ракеты земля-земля.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани сказал, что Тегеран, дескать, не передает Москве вооружения. В том числе и дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты атакуют города Украины. По его словам, Иран готов к переговорам с представителями Украины для "опровержения обвинений".

Евросоюз ввел санкции против Ирана за передачу агрессору РФ дронов-камикадзе. Заморожены активы трех физических и одного юридического лица, которые ответственны за поставки дронов Москве.

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