Омбудсмен РФ усыновила похищенного оккупантами в Мариуполе мальчика: МИД Украины пригрозило последствиями

Детский омбудсмен РФ усыновила похищенного оккупантами в Мариуполе мальчика/ Facebook, УНИАН

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого оккупанты похитили в Мариуполе на Донетчине.

Об этом она сама сообщила в соцсетях, цинично отметив, якобы страна-агрессор Россия пытается "обеспечить будущее" детей Донбасса. При этом омбудсменка признала, что российские захватчики продолжают вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию под предлогом "лучшего будущего для них".

Омбудсменка РФ признала, что детям в Мариуполе приходилось прятаться по подвалам от обстрелов. Однако она "забыла" уточнить, что мирные жители с детьми прятались от постоянных бомбежек и обстрелов российских оккупантов.

В МИД Украины отреагировали на усыновление украинского мальчика

В Министерстве иностранных дел Украины опубликовали заявление относительно усыновления детским омбудсменом РФ похищенного оккупантами из Мариуполя мальчика. В ведомстве подчеркнули, что такие действия незаконны. Это является нарушением не только украинского законодательства, а и международных конвенций.

"Вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию и дальнейшее их усыновление со стороны российских граждан грубо нарушают законодательство Украины, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не менять гражданского статуса детей, и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года", – подчеркнули в МИД Украины.

Также в ведомстве отметили, что российская уполномоченная по правам ребенка призналась, что сама способствовала незаконному усыновлению в РФ еще около 350 детей из временно оккупированных регионов Донбасса.

По поручению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы украинские правоохранители откроют уголовное дело по данному факту.

"Призываем международное сообщество решительно осудить продолжающиеся преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Лимане на Донетчине российские захватчики убили три поколения одной семьи, среди погибших – 1-летняя и 2-летняя сестрички. Две вражеские ракеты прилетели во двор их дома. На тот момент семья пряталась от российских обстрелов в погребе во дворе – именно туда и попали снаряды оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске на Днепропетровщине российские войска во время мощного обстрела убили 9-летнего мальчика. Россияне дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов". Предварительно 10 человек пострадали.

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