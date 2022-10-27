УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Омбудсмен РФ усыновила похищенного оккупантами в Мариуполе мальчика: МИД Украины пригрозило последствиями

27 октября 2022, 16:22

Уполномоченная по правам ребенка в РФ сама призналась в этом. Также она признала, что помогла усыновить в РФ еще 350 детей с оккупированных территорий Украины.

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, МИД Украины
Детский омбудсмен РФ усыновила похищенного оккупантами в Мариуполе мальчика/ Facebook, УНИАН

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого оккупанты похитили в Мариуполе на Донетчине.

Об этом она сама сообщила в соцсетях, цинично отметив, якобы страна-агрессор Россия пытается "обеспечить будущее" детей Донбасса. При этом омбудсменка признала, что российские захватчики продолжают вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию под предлогом "лучшего будущего для них".

Омбудсменка РФ признала, что детям в Мариуполе приходилось прятаться по подвалам от обстрелов. Однако она "забыла" уточнить, что мирные жители с детьми прятались от постоянных бомбежек и обстрелов российских оккупантов.

В МИД Украины отреагировали на усыновление украинского мальчика

В Министерстве иностранных дел Украины опубликовали заявление относительно усыновления детским омбудсменом РФ похищенного оккупантами из Мариуполя мальчика. В ведомстве подчеркнули, что такие действия незаконны. Это является нарушением не только украинского законодательства, а и международных конвенций.

"Вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию и дальнейшее их усыновление со стороны российских граждан грубо нарушают законодательство Украины, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не менять гражданского статуса детей, и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года", – подчеркнули в МИД Украины.

Также в ведомстве отметили, что российская уполномоченная по правам ребенка призналась, что сама способствовала незаконному усыновлению в РФ еще около 350 детей из временно оккупированных регионов Донбасса.

По поручению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы украинские правоохранители откроют уголовное дело по данному факту.

"Призываем международное сообщество решительно осудить продолжающиеся преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Лимане на Донетчине российские захватчики убили три поколения одной семьи, среди погибших – 1-летняя и 2-летняя сестрички. Две вражеские ракеты прилетели во двор их дома. На тот момент семья пряталась от российских обстрелов в погребе во дворе – именно туда и попали снаряды оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске на Днепропетровщине российские войска во время мощного обстрела убили 9-летнего мальчика. Россияне дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов". Предварительно 10 человек пострадали.

Читайте также:

новости России война в Украине новости Мариуполя МИД Украины вторжение России ребенок Мариуполь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:45

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

16:38

Аналитик спрогнозировал, когда и кого Китай поддержит в войне России и УкраинеВидео

16:22

Омбудсмен РФ усыновила похищенного оккупантами в Мариуполе мальчика: МИД Украины пригрозило последствиямиВидео

16:16

Россия может пойти на Киев из Беларуси через Чернобыльскую зону и Черниговщину – Генштаб ВСУВидео

15:57

Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлебВидео

Реклама
15:52

"Украинская Жанна Д'Арк" и снайпер ВСУ Евгения Эмеральд объявила о своей беременностиВидео

15:23

Беларусь готовится к эскалации под предлогом "упреждающих действий против Украины и НАТО"Видео

15:18

"Жесть - выламывают двери и заселяются в жилье": Кондратюк рассказал о зверствах врагов под ХерсономВидео

15:17

Тодоренко показала "брутального" папика

15:15

Свет в Киеве и 4 областях будут выключать не по графику: энергетики заявили об экстренной ситуацииВидео

15:07

Как лучше всего экономить электроэнергию дома

15:04

Дерзкие новички и маститые артисты: опубликован лонглист к Национальному отбору на Евровидение-2023Видео

14:50

Как сделать фонарик из батареек: простая пошаговая инструкция, которую осилит каждый

14:37

Переговоры клянчат, но сигналов "не передавали": у Путина разразились "требованием" к УкраинеВидео

14:36

Китай попытается использовать Украину в свою пользу после войны – КуликВидео

14:20

Скоро будет на передовой: в Украине испытывают мощнейший отечественный дрон "Акула"ФотоВидео

14:19

Надя Дорофеева показала, как Миша Кацурин развлекается в ее постели

13:50

В Украине вводят более жесткие ограничения электроэнергии: в ОП рассказали подробности

13:48

РФ угрожает атаковать коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине

13:45

Взорвут жилые дома: оккупанты планируют теракты на Херсонщине – ВСУВидео

Реклама
13:36

ВСУ влупили по казарме с оккупантами, минимум 10 офицеров стали "двухсотыми" - ГайдайВидео

13:15

Зацветет денежное дерево и декабрист: как применять грибной отвар для комнатных растений

13:00

Гороскоп на завтра 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

12:57

"РФ может ударить ядеркой": эксперт прокомментировал приезд в Украину директора ЦРУ

12:41

В Украине "самоликвидировался" 23-летний оккупант: подорвался на растяжке вместе с бойцамиВидео

12:18

Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

12:02

Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правилаВидео

11:46

Война в Украине будет длиться до 2024 года - КуликВидео

11:44

США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — PoliticoВидео

11:39

Мужской батл, возвращение популярной рубрики и травы: Сніданок з 1+1 запускает новые осенние рубрикиВидео

11:37

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

11:14

Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокацииВидео

11:13

Вступит ли Китай в войну против Украины: эксперт дал прогнозВидео

10:27

В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурят" Путина

10:07

Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером: звезда Голливуда пригласил музыкантов к себе домой

10:04

Китай хочет продолжения войны в Украине, он будет помогать РФ - КуликВидео

10:04

Гороскоп на сегодня 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

09:34

Победить россиян удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за МариупольВидео

09:14

"Сбросили в яму насыпью, как дрова": на Харьковщине нашли массовое захоронение украинских воиновВидео

08:51

Мобилизационная или индивидуальная система: о стратегии реформмнение

Реклама
08:44

"Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнееВидео

08:21

В Украину тайно прибыл директор ЦРУ Бернс - CNNВидео

08:04

Выводит все плохое из организма: почему вареную картошку лучше есть холодной

07:49

ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракетуВидео

07:10

Путин не готов заканчивать войну против Украины и хочет победить — ISW

07:05

Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

06:48

Ночью оккупанты атаковали Киевщину: было несколько "прилетов", вспыхнул пожар

06:30

Что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома

06:17

Православный халифат собрался на войну с Сатаноймнение

06:02

Война продлится до 2024-го, после Россия начнет сыпаться, а Китай будет подбирать ее куски – Кулик

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять