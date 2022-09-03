"Ураганами" целят в детей: на Днепропетровщине от вражеского удара погиб мальчик

Россияне обстреляли Днепропетровщину, погиб ребенок / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

В Зеленодольске на Днепропетровщине российские войска во время мощного обстрела убили 9-летнего мальчика, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

В субботу, 3 сентября, после обеда россияне дважды обстреляли Зеленодольскую громаду из "Ураганов". Предварительно 10 человек пострадали. Все в данный момент в больнице, большинство из них - в тяжелом состоянии.

По информации главы Днепропетровской ОВА, во время обстрела были повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке также повреждены жилые дома.

"Ураганами целить в детей. Нет слов. Расплата придет", - написал Валентин Резниченко.

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Ранее в Днепропетровской области в среду, 31 августа, трагически погиб 17-летний юноша. Об этом рассказал руководитель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

Подросток ненароком коснулся кассетный боеприпас, который не сдетонировал после очередного обстрела региона русскими оккупантами. Снаряд взорвался. Юноша погиб на месте.

Отметим, 28 августа местные жители в соцсетях писали, что в Днепре прогремели взрывы. Звуки взрывов были слышны в пригороде Днепра со стороны Запорожья. Кроме того, после взрывов над городом возникло задымление.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Число погибших в Чаплино возросло до 25 человек, двое - дети.

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