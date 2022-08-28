Жителей Зеленодольска на Днепропетровщине просят срочно покинуть дачи

Мэр Зеленодольска просит украинцев покинуть дачи и позвонить родственникам, которые находятся в поселке. Община расположена близко к ведению боевых действий.
Жителей Зеленодольской общины Днепропетровской области попросили срочно покинуть дачи. Об этом написал в Facebook мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый.
Он призвал всех, у кого есть близкие или знакомые в Зеленодольской общине, позвонить им.
"Внимание! Жители Зеленодольской общины! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им и узнайте, все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните на горячую линию городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!" - написал Невеселый.
Стоит отметить, что эта община расположена близко к ведению боевых действий, поэтому часто страдает от атак оккупантов.
Отметим, 28 августа местные жители в соцсетях писали, что в Днепре прогремели взрывы. Звуки взрывов были слышны в пригороде Днепра со стороны Запорожья. Кроме того, после взрывов над городом возникло задымление. Официальной информации о взрывах в Днепре пока нет.
Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Число погибших в Чаплино возросло до 25 человек, двое - дети.
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