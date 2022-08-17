От судьбы не ушли: в российской глубинке на мине подорвался КамАз с оккупантами

В Курской области России недалеко от границы взорвался военный КамАЗ. В нем находились солдаты страны-агрессора. Один оккупант погиб.
В Курской области РФ, страны-агрессора, 16 августа около 15:00 неподалеку от границы взорвался военный грузовик КамАЗ, в котором находилась группа солдат-оккупантов. Как сообщает Telegram-канал Baza, взрыв прогремел на дороге между поселком Новый Путь и селом Волфино.
По предварительной версии событий, один русский солдат погиб, а еще двое ‒ получили ранения.
Предположительно, причиной взрыва стало то, что водитель КамАЗа колесом наехал на противотанковую мину.
По данным Baza, двух пострадавших российских солдат направили в больницу. Характер их травм и состояние неизвестны на данный момент.
Напомним, ранее украинские защитники мастерски ликвидировали российского капитана из Дагестана Агабекова Фахретдина. Он был командиром мотострелковой роты оккупантов.
Также мы сообщали, что в Украине был ликвидирован контрактник российской армии-десантник Кирилл Варфоломеев из Мухоршибирского района Бурятии. Его молодая жена осталась без мужа, зато с орденом, который окупанту вручили посмертно.
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