'Несколько кораблей потоплены': журналист раскрыл новые детали взрывов в Севастополе

В Севастополе прогремели взрывы / Telegram

В Сети опубликовали видео пожаров, возникших на военных кораблях РФ в захваченном Севастополе.

На кадрах запечатлено пламя, которое возникло на кораблях РФ, после прогремевших взрывов. Видео публикует журналист Андрей Цаплиенко.

"В результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля - носителя "Калибров". Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а потоплены", - пишет он.

Обратим внимание, что запись сделана в темное время суток. Однако несмотря на это хорошо просматривается огонь, возникший после атаки.

"Видеозапись была сделана в Севастопольской бухте", - уточнил Цаплиенко.

/ Скриншот

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Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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