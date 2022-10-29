Россия может нанести повторный ракетный удар по Украине в период сильных морозов - Чорновил

Россия может нанести массированные ракетные удары по ТЭЦ, если будет терять оккупированные ею территории - Чорновил / Коллаж УНИАН, kremlin.ru

Россия может нанести новую серию массированных ударов апо Украине в период сильных морозов. Такое предположение в интервью Главреду озвучил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

По его словам, атаки по энергетической инфраструктуре, которые произошли в течение последнего времени, стартовали довольно спонтанно.

"В РФ экономили ракеты и готовились к тому, чтобы нанести страшный и решающий удар, бросив все, что они имеют, зимой, в период серьезных морозов. Но состоялся фальстарт. Если бы этот удар не состоялся сейчас, то зимой мы бы имели ситуацию страшного коллапса. А сейчас выглядит так, что Украина к зиме будет подготовлена для отражения атак, но я не сомневаюсь, что на зиму россияне снова повторят этот теракт", - сказал Чорновил.

По его мнению, специфика ударов будет меняться - если сейчас они, в первую очередь, бьют по электроэнергетике, то потом будут бить по теплогенерирующих предприятиях.

"То есть по тем же ТЭЦ, но с прицелом не на электростанции, а на электроцентрали. По Украине их достаточно много для того - они будут бить для того, чтобы разрушить поставки и заморозить системы. Мы вспоминаем Алчевск 2006 года, когда там полностью замерзла теплосистема, и это был коллапс для достаточно большого города. Примерно такие же намерения россияне имеют и сейчас", - пояснил Чорновил.

Эксперт убежден в том, что дальнейшие ракетные атаки РФ будут напрямую зависеть от ситуации на фронтах в Украине - Россия решится на новый удар, если будет терять захваченные территории.

"В случае затишья на фронтах, где россияне не смогут проводить наступательные операции, прорыв в Луганск или Донецк может стать серьезным вызовом для врага. Или отрез Крыма, то есть создание плацдарма у ЗАЭС, освобождение Энергодара и оттуда - удары вглубь. На это РФ надо будет давать ответ населению. Если подобные действия произойдут не во время сильных морозов, то этот период не подходит для коллапса, но если у народа РФ начнутся "роптания", то Путин может отдать приказ о массированном обстреле критической инфраструктуры Украины. Но расчет они будут делать на самые сильные морозы", - резюмировал Чорновил.

Как писал Главред, 10 октября, в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

В то же время, по мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, до 15 ноября, когда ожидается старт саммита G20 на Бали, российские оккупационные войска могут массированно атаковать украинские города, чтобы принудить Запад и Украину к переговорам.

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