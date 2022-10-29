Россия исчерпывает свои ресурсы, Украина скоро войдет в Белгород и Курск - Чорновил

Россия скатилась до уровня бытового террориста, она - как обезьяна с гранатой - Чорновил / Коллаж Главред, pixabay, kremlin.ru

С начала полномасштабного вторжения Россия постоянно провоцирует террористические и техногенные угрозы, угрожая подрывом и устраивая бесконечные обстрелы украинской критической и гражданской инфраструктуры. Так, РФ пыталась сначала устроить аварию на Чернобыльской АЭС, а впоследствии тот же сценарий, но в увеличенном масштабе угрожает реализовать на Запорожской АЭС, которую оккупанты контролируют уже несколько месяцев.

И хотя Россия уже перестала махать ядерной дубиной, теперь она обвинила Украину в якобы подготовке "грязной бомбы", а также пытается обвинить ВСУ в подрыве Каховской ГЭС.

В интервью Главреду политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал, готова ли Россия устроить крупный теракт, почему подрывом Каховской ГЭС она погубит своих воинов, может ли РФ собрать "грязную бомбу", и почему Украина вскоре может стать вторым Израилем.

Накануне Энергоатом заявил, что Россия, вероятно, готовится к акту ядерного терроризма на ЗАЭС. При каких условиях РФ может совершить крупный теракт?

С первых дней войны удары наносились в основном по военной инфраструктуре. Если они приходились на гражданские объекты, то это было больше от неточности их ракет или неправильности проработки карт (устаревших данных и тому подобное). Тогда у них был реальный план - взять Киев за 3 дня, а Украину полностью - за две недели, установить полный контроль над территорией, будь то с западом Украины или без него. У них были совсем другие планы - они собирались захватить Украину в полном виде.

Понятно, что на тот момент совершать какие-то серьезные террористические акты против инфраструктуры в их планы не входило. Этот замысел провалился, и, не имея серьезных успехов на поле боя, они компенсируют его тем, чем всегда могли брать - давлением на население. Причем неважно - было ли это военно-террористическое давление, экономически-террористическое. Каждый раз, или при Ющенко, или даже при Януковиче, когда тот начал готовить соглашение об ассоциации с ЕС, происходили мероприятия, которые должны были включить недовольство населения. Россия проводила так называемые торгово-экономические войны и апеллировала к работникам отраслей с тем, довольны ли они тем, что происходит. Мол, если будет соглашение об ассоциации, ЕС ничего не даст, Россия все перекроет, и все будет в десять раз хуже. Это - метод террориста, который пробует запугать население и через него давить на власть, если она в силу определенных обстоятельств идет не в том направлении, в котором ему хочется.

Русские начали этим заниматься уже через несколько недель после начала вторжения - до того это могло быть либо случайностью, либо актом мести. Потому что их очень сильно обломали под Киевом, и они начали совершать акты индивидуального террора убийства жителей, террора по инфраструктуре, торговым центрам и тому подобное. Но это еще не было общей политикой. Далее у них были планомерные удары, которые изначально имели двойное назначение - создать серьезные проблемы для граждан Украины и навредить логистике. Я имею в виду несколько мощных террористических кампаний с обстрелами железнодорожной инфраструктуры. Эффекта это не дало - во-первых, их ракетами было трудно точно попадать по объектам инфраструктуры, а во-вторых, эта инфраструктура у нас сильно развита еще со времен Советского Союза, особенно на востоке и западе Украины. Восток сейчас в войне, а западное направление, через которое идет основная логистика, имеет столько альтернативных подстанций - силовых, тяговых и тому подобное - что разрушить их было фактически невозможно. Они увидели, что и это проигрывается - по военной логистике не ударило, население среагировало обвинениями против России, но не возмутилось. Соответственно того, что планировали террористы, не произошло.

Следующим этапом была провокация энергетического кризиса - удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и крупным хранилищам нефтепродуктов. Это уже было терроризмом больше против мирного населения, чем против армии. Потому что армия имеет свое обеспечение, плюс была отработана логистика поставки дизеля из Румынии. И основной удар имел эффект - мы вспоминаем гигантские очереди, большие проблемы с обеспечением горючим, рост цен на некоторых заправках. Но того эффекта, на который они рассчитывали, не произошло - люди как-то приспособились.

После определенного затишья, они били в течение длительного периода исключительно как террористы - по мирному населению. Потому что по военным еще надо попасть, да и гарантированно будет ответ - для этого требовалась очень большая точность, которой у РФ на тот момент не хватало. И именно поэтому россияне начали бить по мирному населению в прифронтовой зоне. По городам-мученикам - Николаеву, Запорожью, Никополю, Марганцу, ряду городов в Донецкой и Луганской областях, Харькову и отдельных городах Харьковщины. То есть там, где они могут более-менее прицельно доставать переоборудованными комплексами С-300 и реактивной артиллерией - Смерчами, Ураганами и Градами. Для чего она нужна? Военного назначения у нее нет ни одного. Единственный вариант - вызвать возмущение в прифронтовых районах. То есть недовольство и бунт населения с требованием прекратить войну. Россияне как террористы терроризировали заложников, чтобы они начали требовать от своих властей прекращения войны, но получили противоположный эффект.

Эта акция ударов по прифронтовым городам была направлена еще и на то, чтобы к зиме сэкономить как можно большее количество высокоточных ракет, которые в них используются, когда можно было бы бить по критической инфраструктуре и вызвать катастрофические последствия для мирного населения. Но тут произошла история с Крымским мостом. Я до сих пор склоняюсь к мысли, что подрывали его свои, и это внутренняя авантюра между их силовиками.

То ли Путин не был об этом информирован, но ему надо было ответить в том стиле, который заглатывается их населением. Исчерпав все критические запасы ракет, Путин был готов бить именно по той инфраструктуре, которая наносит особый ущерб мирному населению. Потому что, во-первых, террорист думает, что он таким образом стимулирует заложников к выдвижению ультиматумов своей власти в отношении мира. А во-вторых, сейчас, осенью, это было ответом на запрос российского общества. То есть террористические акты направлены именно на то, чтобы удовлетворить желание россиян увидеть кровь и страдания других.

Насколько я могу понимать, эти атаки по энергетической инфраструктуре, которые произошли в течение последнего времени, стартовали довольно спонтанно. В РФ экономили ракеты и готовились к тому, чтобы нанести страшный и решающий удар, бросив все, что они имеют, зимой, в период серьезных морозов. Но состоялся фальстарт.

Если бы этот удар не состоялся сейчас, то зимой мы бы имели ситуацию страшного коллапса. А сейчас выглядит так, что Украина к зиме будет подготовлена для отражения атак, но я не сомневаюсь, что на зиму россияне снова повторят этот теракт. Если у них внутри не будет какого-то ослабления.

А как именно они его повторят? Они снова могут наносить такие массированные ракетные удары - что имеется в виду?

Я думаю, что только так. Они не смогли выстроить в Украине деятельность диверсионно-разведывательных групп. Они раздавлены, действуют только коллаборанты, предатели, которые передают информацию, могут корректировать огонь, и которых очень часто покупают через Интернет. В том числе, история с российской букмекерской компанией, которую очень лоббировали некоторые структуры Украины. Через такие компании очень хорошо выискиваются люди, которые могут быть предателями за деньги. То есть те, кто зависимы от игр, которые уже в долгах и в безысходности. Им предлагают деньги за выполнение заданий - появиться в определенном месте, отследить, сделать фотографии, передать их. Им безразлично на Россию - русские десяток-другой таких наймут, потому что эти люди - украинские уроды, которые готовы за деньги продавать страну, для русских они ценности не представляют. Но, кроме них, реальных диверсантов в Украину завезти в серьезном количестве не удалось. То есть подрывы ЛЭП невозможны, завезти какую-то ДРГ на электростанцию и там что-то взорвать - тоже не удается. Они просто не могут сконцентрировать таких усилий в пределах Украины. Для нас это - серьезный позитив, потому что это означает, что россияне могут бить только ракетами. Количество высокоточных ракет у них, все-таки, ограничивается, но у них есть большое количество неточных, и бить по нам они все равно будут. Я думаю, что специфика ударов меняться - если сейчас они, в первую очередь, бьют по электроэнергетике, то потом будут бить по теплогенерирующих предприятиях. То есть по тем же ТЭЦ, но с прицелом не на электростанции, а на электроцентрали. По Украине их достаточно много для того - они будут бить для того, чтобы разрушить поставки и заморозить системы. Мы вспоминаем Алчевск 2006 года, когда там полностью замерзла теплосистема, и это был коллапс для достаточно большого города. Примерно такие же намерения россияне имеют и сейчас. Но к тому моменту у нас уже будет серьезно проработана новая система ПВО и я надеюсь, что будут готовы определенные ресурсы, в том числе финансовые и технические, чтобы оперативно устранять повреждения. Поэтому коллапс сделать не удастся, отчасти благодаря фальстарту Путина ракетами. Хотя это может быть и комплексный удар по инфраструктуре, с прицелом на теплоэнергетику, газораспределительные станции и электрораспределение.

А когда именно, по вашему мнению, они могут к таким действиям прибегнуть? Когда будут сильные морозы, есть ли какой-то другой период, когда это может произойти?

Все может очень серьезно зависеть от вызовов в войне. Уже есть объяснения многих иностранных структур, которые планировали, что зимой будет затишье на фронтах. Но сейчас они все - Институт изучения войны, американская и британская разведки - уже говорят, что украинские войска точно не пойдут на затишье и будут дальше проводить наступательную операцию. Зима для украинцев может оказаться очень серьезной выгодой против врага. И поэтому не исключено, что зимой, во время какой-то наступательной операции, для них настанет коллапс на отдельных фронтах. Условно говоря, освобождение всей северной Луганщины - прорыва так называемой линии Вагнера возле Сватово или прорыв на территорию так называемых Л/ДНР. Заход в Донецкий аэропорт и оттуда - прямые удары по Донецку, зимой это возможно. Пока этого не делают, потому что непонятна логика того, что делать дальше. Но в случае затишья на других фронтах, где россияне не смогут проводить наступательные операции, прорыв в Луганск или Донецк может стать серьезным вызовом для врага. Или отрез Крыма, то есть создание плацдарма у ЗАЭС, освобождение Энергодара и оттуда - удары вглубь. На это РФ надо будет давать ответ населению. Если подобные действия произойдут не во время сильных морозов, то этот период не подходит для коллапса, но если у народа РФ начнутся "роптания", то Путин может отдать приказ о массированном обстреле критической инфраструктуры Украины, чтобы потешить свое бідлонаселение. Но расчет они будут делать на самые сильные морозы.

А что касается ЗАЭС, то на самом деле есть фактор террора, а есть фактор запугиваний. Есть вещи, которые они сами боятся сделать, но ими они пробуют пугать мир. Все всё время думают о том, что является главным экспортным продуктом РФ - нефть или газ. Но на самом деле ни то, ни другое, потому что Россия успешно торговала страхом. Страхом, что закрутят вентили и не дадут газ. Вентиль закрутили - и с 40 до 7 процентов упало потребление российского газа в Европе. А в следующем году будет 0, разве что только Венгрия будет его потреблять, пока ей окончательно не перебьют линию снабжения через Украину. И ничего не произошло - Европа вдруг поняла, что не надо бояться перекрытого вентиля. Россия также пугала ядерными ракетами, причем пугали так, что все уже устали бояться. Никто уже реально не боится, тем более, что военные спецы очень хорошо понимают, что такое стратегические вооружения. То есть насколько это высокоточная техника, насколько эти ракеты нуждаются в постоянном обновлении. И того, что в течение 8 лет не происходит ежегодных регламентных работ "Южмашу", достаточно для того, чтобы усомниться в способности российских стратегических ядерных сил вообще действовать. Плюс я думаю, что там нашлись способы перекрыть возможности передачи решения о запуске - есть много моментов, из-за которых этого может не произойти. Мир понимает, что угроза очень преувеличена, хоть она есть, ее никто не игнорирует. Но ее перестали бояться.

Тем более, что страны, которые есть с РФ напрямую на фронте - Украина, Литва, Латвия, Польша - не боятся. Поэтому становится стыдно бояться и американцам, канадцам, европейцам, и этот страх перестал нормально продаваться.

Россияне пробуют последние вещи, то есть пугать не тем, что она нападет не на Запад, а на Украину и вам, мол, придется жить с тем, что Украину не заставили сдаться, и смотреть на страшные трагедии. Поэтому сначала россияне пугали тактическим ядерным оружием, но им предоставили объяснения относительно последствий и, как мне кажется, из-за этого страшилка о ядерном оружии отошла назад.

Сейчас они занимаются запугиванием двумя элементами. Первый и более древний - ЗАЭС, то есть они пробуют спугнуть мир тем, что она будет взорвана под чужим флагом. В РФ даже не очень скрываются, что это сделают они, но хотят показать, что обвинят в этом Украину. Продолжаются обстрелы, все видят, что стреляют "свои" с левого, оккупированного РФ берега. Но обратите внимание на то, как русские стреляли по ЗАЭС. Как сказал один из экспертов: "Чтобы было страшно, но не больно". То есть попадания очень близки к реактору, но на том расстоянии, где прямого вреда это не нанесет.

Поэтому, на мой взгляд, пока это - страшилка. Такая же страшилка, но на нее перестали активно реагировать. И поэтому они включили вторую - о так называемой грязной бомбе. Это вообще смешно, потому что "грязная бомба" используется террористами на массовых акциях. Нет понятия "грязной бомбы" как крупного средства стратегической работы - этим занимаются не государства, а группы террористов. Это - бомба, которую можно пронести в портфеле, она облеплена радиоактивными изотопами и взрывается, а в рамках, скажем, стадиона происходит радиоактивное поражение. Это также может быть запуск "Искандера", который попадает где-то в городе, делает стандартную для него пробоину, до двух метров, несет небольшие разрушения вокруг (если не попадает в дом), но при том его кайма начинена радиоактивными изотопами, которые в виде пыли разносятся на территории в несколько кварталов. То есть речь не идет о городах или каких-то других целях. Это ограниченное радиоактивное поражение невысокой интенсивности, оно эффективно именно при террористических актах в местах массового скопления людей. Просто в городе, где люди разбежались во время воздушной тревоги, "грязная бомба" эффекта не дает в принципе - ее эффект настолько минимален, что никому даже в голову не пришло бы о таком фантазировать.

Это психологическая атака, и в данном случае они запустили эту страшилку как первое, что пришло на ум. То есть они как террористы ищут то, из-за чего их бы стали бояться. Потому что когда террориста перестают бояться, у него возникает критическая ситуация. Так, он может до определенного периода убивать заложников, но он понимает - когда он всех убьет, или это станет критичным настолько, что полиция поймет, что нечего церемониться, уже не думая о жертвах, то рванут и его убьют. Террорист - это не шахид, он не хочет погибать. У русских тоже нет традиции шахидизма, у них есть традиция убийства других. И поэтому в этой ситуации все эти вещи - и ЗАЭС, и ядерное тактическое оружие, и "грязная бомба" - это попытки запугать мир и стимулировать его к тому, чтобы он заставлял Украину пойти на договоренности с РФ. То есть это - классика терроризма низкого уровня. Даже не государственного терроризма - это не Иран.

Когда мы говорим о государственном терроризме на уровне Израиля, Северной Кореи, палестинских органов и даже Хезболлы, то они по пониманию использования террора стоят на голову выше босяков из Кремля. Потому что те действуют в смеси терроризма и гопоты.

То есть реальных возможностей у России для создания "грязной бомбы" нет, я правильно поняла?

Технические возможности есть. Понимаете, "грязная бомба" отличается от всего прочего тем, что ее может сделать любой, кто имеет наименьший доступ к любому источнику радиоактивных отходов. Даже собранный радиоактивный грунт в Чернобыльской зоне в Рыжем лесу, где высокий уровень радиации, можно облепить скотчем вокруг двадцати килограммов взрывчатки или тонны взрывчатки, скажем, в каком-то контейнере, и заполнить его тремя тоннами верхнего слоя обычного грунта с Рыжего леса - это будет та самая "грязная бомба". Я еще раз говорю - это не оружие армии, это оружие террористов.

Технически России реализовать это довольно трудно. Потому что для того, чтобы завезти на территорию Украины радиоактивные элементы, проблемно. Граница с Россией для нас - это фронт. Граница с Беларусью - это тоже фронт, они не перевезут контейнеры с радиоактивными изотопами. Перевезти их каким-то образом в Европе, а оттуда - к нам, тоже нельзя. Ведь автоматический радиационный контроль существует и в ЕС, и у нас. Потому это надо в Украине где-то найти, украсть у кого-то, кто обладает ядерными изотопами, или вытянуть их из хранилища, которые есть на оккупированной территории на Запорожчине, каким-то образом через линию фронта передать их своим ДРГ. А это им не удается, потому что они даже взрывчатку не могут переправить для того, чтобы совершать теракты на оккупированных территориях. То есть у нас хорошо выстроена система противодействия этому.

Если бы государство применяло такую бомбу, то это, конечно, был бы тяжелый бомбардировщик. Вы берете обычную двухтонную авиационную бомбу, облепляете ее контейнерами с радиоактивным веществом и сбрасываете их на территории самого обитаемого города. Но дело в том, что российские бомбардировщики не могут залететь на украинскую территорию - сбивание стопроцентное. Именно поэтому они не могут применять их на подконтрольной территории.

Еще один вариант - часть боевой начинки вынуть из "Искандера", "Калибр" или Х-101 и загрузить туда дополнительный радиоактивный элемент, чтобы он рассеялся после взрыва ракеты. Но в таком случае списать это на Украину уж точно не удастся, потому что траектории полета ракет во всем мире отслеживаются очень четко. И то, откуда именно она была запущена, все хорошо будут знать. А едва ли не единственный способ, которым они могут взорвать "грязную бомбу" - это запустить ее из ракет, но тогда это будет прямым обвинением в их сторону. Поэтому сделать это полноценно, с серьезным эффектом, практически невозможно.

Если уж говорить о запугивании России, то как в этом контексте можно трактовать сообщения о заминировании Каховской ГЭС? Ведь информация о том, что некоторая ее часть была заминирована, начала появляться еще с апреля. Готова ли Россия взорвать Каховскую ГЭС, какие могут быть последствия, и когда она может это сделать?

Перед тем, как говорить о каких-то логических вещах, я скажу иррациональное. Вы видели когда-то ролик, который показывали в разных пабликах, где обычные африканские бандиты навеселе дают шимпанзе в руки автомат, а та умудряется снять предохранитель и лупит по ним автоматную очередь? Обезьяна с гранатой - это и есть Россия. Там дегенераты - там нет людей, которые думают. Напасть на Украину, думать, что мир разъединится и другие вещи. Надо отдать им должное - они дегенераты на уровне пещерного человека. Того же шимпанзе, которому дали гранату или автомат в руки. И поэтому теоретически может быть все, но на определенных этапах там включается логика. И по логике этого быть не может.

Или с апреля минировали Каховскую ГЭС? Так, минировали. Или те два грузовика, которые стоят на дамбе, со взрывчаткой и могут быть взорваны? Да, могут. А кто-то задавал вопросы ГУРовцам - что именно минировали? Потому что там есть только две частично связанных между собой конструкций: привязанная к плотине эстакада автодороги и сама плотина. Подрыв дороги - это постоянная задача, которая есть у россиян. В случае, если будет атака украинцев (а не только то, что сейчас приближается украинская армия), то есть если будут заходить какие-то ДРГ через ту территорию, россиянам было бы важно сделать с помощью соответствующих взрывов невозможность перехода. Поэтому дорога действительно могла быть заминирована, но когда Украина начала бить Хаймарсами, они много чего разминировали, чтобы после попадания в их же минировании, в них не перекрылся проезд.

Но это минирование направлено на то, чтобы заблокировать возможность перехода украинских сил на левый берег Днепра. Кстати, вы обратили внимание - наши могли бы, при такой высокой точности ударов, бить и по самой дороге в привязке к плотине, но били по наименее выгодному для нас месту-сверх шлюзовой камеры, где легче восстановить проезд. Почему? Потому что знали, что остальные не заминированы. И если бы ударили не здесь, могли бы произойти необратимые разрушения, которые и нам бы навредили.

Теперь возвращаемся к возможности полноценного подрыва. Я не знаю, сколько именно нужно для того, чтобы полностью разрушить плотину, то есть чтобы возник эффект "большой волны", а не просто постепенного истечения воды. Но это точно от почти ста до нескольких сотен тонн взрывчатки.

Точной цифры я не знаю, но когда НКВДисты во Второй мировой войне перед приходом немцев подорвали Запорожскую АЭС (где, кстати, был перепад до двух десятков метров, из-за чего сложилась критическая ситуация, и после того погибли более 100 тысяч человек), то там было использовано около 300 тонн взрывчатки. 300 тонн на Каховскую ГЭС, наверное не нужно, но даже 100-150 тонн для эффекта взрыва чужими руками - это много. И списать это на Украину не удастся.

Каховскую ГЭС можно взорвать двумя способами - тактическим ядерным ударом (для того и существует, кстати, это оружие - ею подрывают подобные сооружения), несколькими чотирьохтонними авиабомбы, которыми уничтожали Мариуполь. Но для последнего нужно, чтобы на ГЭС зашли тяжелые бомбардировщики, а подъем таких бомбардировщиков с дальних аэродромов фиксируется заранее. И наши были бы готовы их сбивать, потому что они настолько доступны для сбивания ПВО, что их просто на этот район невозможно запустить - они будут сбиты еще на подходе.

Есть еще третий момент-там заложены сотни тонн взрывчатки. Всем будет понятно, что украинская армия, которая не владеет этой территорией в полном объеме на обоих берегах, не могла бы этого сделать. Поэтому это все равно будет обвинением в сторону России и ничего не даст.

Еще один момент-происходит прорыв ГЭС. Что это дает России? Ничего положительного - они достают более серьезную водную преграду. Во-первых, ненадолго, во-вторых, и так наши точно, после освобождения правого берега не будут спешить брать левый берег, потому что Днепр - это достаточно серьезное препятствие, чтобы под огнем его форсировать. Если и будет наступление - то со стороны Запорожской области. Но более того - открывается колоссальный фронт, потому что течет вода из Каховской ГЭС, и там есть очень узкие места, которые можно очень быстро форсировать понтонными переправами, потому что они не укреплены со стороны оккупантов. Как только примерзает грунт, как сразу там может произойти форсирование. То есть россияне открывают для себя 200 дополнительных километров фронта.

Следующее - у них есть две важные дороги, которые обеспечивают их оборону на левом берегу. Одна - от Херсона до Новой Каховки, основная дорога, которая ведет от Алешек, и вторая - это рокадная дорога вдоль берега, которая является для них критически важной. В случае большой волны рокадная дорога полностью исчезает под водой, а вторая - размывается в районе, где есть очень большое углубление отмели, которая тянется глубоко к их тылу. Поэтому у них полностью разрывается вся логистика от Новой Каховки. И после этого украинские войска действительно смогут форсировать Днепр, потому что сопротивление с той стороны будет невозможно обеспечить невозможно будет подогнать артиллерию, войска. Поэтому так они теряют контроль за левым берегом. Украинские войска не теряют, в принципе, ничего, потому что правый берег выше, будет частичное подтопление районов Херсона и затоплена дельта внизу Днепра. То есть весь правый берег и наши военные будут невредимы, тогда как у русских затапливается громадная часть их позиций, которые затем будут постепенно просыхать, но туда они не смогут подводить ни артиллерию, ни что-то другое - они теряют очень много. В том числе возможность беспрепятственно бить по Николаеву.

Есть еще две важные вещи. Одна из них - Северо-Крымский канал, который берет воду выше уреза Каховской ГЭС. Исчезает Каховская ГЭС - исчезает водоснабжение в Крым. До момента, пока и Крым, и весь юг Украины станут полностью украинскими, будет стопроцентная гарантия, что вода в Крым не пойдет уже никогда. То есть надо будет полностью отстроить ГЭС, всю плотину, что является очень долгой работой и никто с ней особо не будет спешить. Да и мы этим займемся, только если Крым будет украинским. К тому же, Северо-Крымский канал и поставки воды в Крым - это фетиш для Путина, и разрушить их никто из россиян не захочет.

И последний момент - охлаждение Запорожской АЭС происходит за счет воды из Каховского водохранилища. Спадает водохранилище-и появляется страшная проблема с охлаждением ЗАЭС. Потому что, во-первых, в рабочий режим ее уже перевести будет невозможно до восстановления водохранилища, и они не смогут ее использовать. Во-вторых, им придется вложить миллиардные ресурсы для того, чтобы вынуть оттуда ядерное топливо, чтобы предотвратить перегрев. Ведь тогда станция требует и постоянного электроснабжения и охлаждения - им надо будет качать где-то с Днепра несколько километров воду, чтобы восполнять ресурсы для охлаждения, что невероятно дорого. Потому что в противном случае на территории, которую в РФ считают своей, могут произойти серьезные повреждения и радиационное заражение. Поэтому пока что это больше напоминает запугивание, но идиотизм и маразм в этом случае могут сработать. Ибо в отличие от ядерных угроз, где им будет месть, они понимают, что это им может сойти с рук. Правда, они сами себя накажут, но это уже другое дело.

На что рассчитывает Россия в том случае, когда совершает, провоцирует или пугает террористическими актами?

Основное кроется в словах "демократические цивилизованные государства". Такие государства занимаются дипломатией, а террористические - террором.

Россия окончательно скатилась до уровня третьесортного террористического государства. Если бы не ядерное оружие, которым оно еще кого-то пугает, его бы, после войны с Украиной, рассматривали на порядок безопаснее и ниже Ирана.

Потому что иранская армия сильнее российской - она и оснащена лучше, и вооружение у них лучше. А русский после того, как он сейчас полностью перетерт в войне с Украиной, вообще не представляет угрозы. Даже для небольших стран-членов Европейского Союза и НАТО.

И поэтому единственное, что у РФ осталось после этих лет войны, когда все остальные козыри выброшены - террор. Ведь какая тут дипломатия? Они украли территорию, незаконно аннексировали и требуют это признать. Если признать здесь, это будет означать парад признаний по всему миру. А мир на это не согласится, потому что тогда разрушается вся система мирного построения мира и вся его стабильность. А кому нужны полмиллиарда беженцев, которые моментально взлетят из Африки, Азии и Латинской Америки, когда начнется такое разделение?

Дипломатично россияне проиграли. Они попытались в первые недели войны просто победить военным путем. Плюс была измена в Украине. А мы не можем игнорировать того, особенно когда мы вспоминаем о том, что была достаточно серьезная измена на высоком уровне. Это они комбинируют и пробуют сделать военным путем. Но РФ разгромлена и в военном плане. Чистую войну они проигрывают по меньшей мере на двух направлениях - всем севере и основном северо-востоке в Харьковской области. Они не имеют никаких перспектив на севере Луганской области, на правобережье Днепра, и все прекрасно понимают, что перспективы скоро завершатся и по Запорожской, Херсонской области и остальных территорий. Дальше остается то, за что они еще могут долгое время держаться - так называемые Л/ДНР с прилепленной к ним территорией разрушенного Мариуполя и Крым. То есть они поняли, что военным путем они проигрывают Украине. И после того у них остается фактически две альтернативы, которые очень близки друг к другу - террористическими методами бить одновременно и по военным, и по мирным целях (это то, что они и делали ударами по железной дороге и топливном сектора), или перейти полностью до стопроцентных ударов по мирным целям. Поскольку ресурсы у них иссякают, а удары по военным или совместимым объектам имеют минимальный эффект, они решили перейти к самому простому способу - бить по мирным целям. То есть наносить максимальные удары и по жилью людей, и по инфраструктуре, которая на людей действует. Они скатились до уровня банального бытового террориста, даже не государства-террориста. Потому что во всем остальном они оказались недееспособными.

В этом случае у них фактически в два этапа, в марте и в июне, закончилась надежда на военную операцию - у них остался только террор. На Московщине мы имеем население, которое хочет воплощения своих садистских намерений. И власть, которая хотела получить из этого результат, но не получила, тоже склонна к тому, что хочет население. Плюс она дает населению то, чего оно желает. И поэтому очень многое из того, что они делают, не имеет никакой цели. И даже когда мы в первой части с вами говорили о том, что они этими террористическими способами пробуют через населения давить на власть, на весь мир, запугивать террористическими актами, это не является ключевым. Они убивают, потому что они - убийцы. Делают террор, потому что террористы.

Если РФ совершит ядерный или иной крупный теракт, как на это будет реагировать Запад - признают ли Россию, в конце концов, страной-спонсором терроризма?

Готовы ли россияне к этому? Россия - иррациональна, а деньги - рациональны. Те, у кого есть деньги, и кому хорошо живется, очень рациональные. Да и сам Путин достаточно рационален. Он совершил много ошибок, бандитских ошибок из-за того, что не учел фактический материал.

Но Путин достаточно рационален - там, где он не сделал ошибок, он очень хорошо знает, чего хочет достичь. И среди того, чего Путин хочет достичь, точно нет такого явления, как самоубийство. Я думаю, что ему очень четко сделали объяснение. Кстати, не только на Западе - в китайской прессе очень четко описали Путину, когда он только начал весной угрожать ядерным оружием за серьезный проигрыш, способ ликвидации его бункера в Башкирии. Все очень просто - идет серия соответствующих глубинных бомб, которые пробивают на глубину до двух километров (а его бункер чуть больше 1 км). И после этого он очень стих. Путин не хочет умирать, не хочет остаток своей жизни прожить в бункере, и вокруг него есть очень много довольных жизнью людей. Им сейчас очень неприятно из-за того, что они потеряли возможность отдыхать и жить где-то в Майами, но они прекрасно понимают, что где-то в Геленджике или на Валдае у них еще есть достаточно возможностей, чтобы жить в шикарном комфорте, пусть и отделенными от всего мира. Потерять это никто из них не хочет - если Путин еще скроется в своем бункере, то никто из его генералитета этого сделать не сможет. И поэтому запускать институт самоуничтожения никто из них не хочет. И они лучше нас понимают, что нет никакого ядерного паритета.

Если Америка не ответит на ядерную атаку против Украины, то начнется ядерный хаос в мире. Америка это очень хорошо понимает, и для нас это-спасение, потому что спасать будут не нас.

Несмотря на то, что Россия продолжает террор, хотя ее предупредили о возможных последствиях, как долго она сможет это делать?

Во-первых, ее жестко ограничили лишь в определенных направлениях террора - ядерного и, возможно, серьезного техногенного. Здесь, вероятно, последовали предупреждения, но мир тоже не может этим злоупотреблять. Потому что когда начинают кого-то так, как Россия все время пугала мир, это начинает девальвироваться. То есть россияне знают: если они применяют ядерное оружие - по ним поступает ответ. По крайней мере, им это так объяснили. А вот когда идет речь о постоянном терроре, то они, как до сих пор постоянный член Совбеза ООН, могут на все наложить вето. К нам не введут миротворческие войска, войск НАТО для защиты Украины, потому что никто не хочет входить в эту войну.

Пока существует хотя бы какой-то остаток России, она будет все время хотеть на нас напасть.

Другое дело - сможет ли она. Сейчас у них постепенно исчерпываются возможности вести полноценную войну. Хорошо, что Запад заблокировал их ядерный стратегический актив. Могут ли они продолжать террор-могут, но единственная задача, наша и мира - сделать так, чтобы он был до минимума эффективным. И когда они, скажем, за те два дня, когда нанесли серьезные удары по энергосистеме, выпустили много ракет, половина из них упала на их территории. Большую часть сбили-долетело меньше трети ракет, но они нанесли страшный ущерб Украине. Эта акция стоила РФ около 2 миллиардов долларов. А 20 октября Мишустин вытащил из Фонда благополучия 1 триллион рублей на покрытие дефицита, потому что у них впервые бюджет не профицитный, а дефицитный. Причем дефицит в триллион возник с какой-то лавинообразной скоростью, за один месяц. И если этот процесс в таком же темпе будет продолжаться и дальше, то этот фонд в РФ иссякнет за полгода. Тогда они закроют полностью свою финансовую систему от мира, полностью изолируются в торговом плане и могут жить как в СССР внутренним фальшивым рублем. То есть жить так, как Северная Корея - она от мира независима, но экономический ресурс как развитой страны исчерпывается. И если нашим удастся благодаря дополнительным силам ПВО, пережить эти инфраструктурные атаки и повысить уровень защиты нейтрализовать влияние дронов при помощи РЭБ, то это потеряет смысл. Потеряют смысл и полеты ракет, когда их сбитие будет более 90%. Вообще после 80% уже нелогично продолжать войну, но РФ не считает денег и поэтому будет продолжать. Но когда сбивание будет 90-100%, и они вместо высокоточных будут бить Х-22 и другими, которые летят черт знает куда, в таких обстоятельствах им станет труднее вести эту войну. Тогда война, к сожалению, вновь локализуется к поясу прифронтовых городов, которые близки к российским границам. Собственно говоря, под вечной угрозой будет оставаться Харьков, из других городов их рано или поздно отгонят, и бить туда станет невозможно. То есть по мере освобождения украинских территорий будет уменьшаться возможность для ударов РФ, и она будет становиться все менее эффективной. И, в конце концов, логика не победит, но победит какой-то расчет, что все исчерпывается, и нет чем дальше бить.

Атаки будут - в какой-то момент украинская армия снимет для себя запрет на реальные боевые действия на вражеской пограничной территории. То есть будут наши вылазки к Белгорода в Шебекино реально зайдут украинские войска, выбьют оттуда москалей и захватят пару "Искандеров", зайдут в Курской области, проведут там соответствующую спецоперацию, и мы год будем иметь покой с обстрелами из Курской и Брянской областей. То есть реально мы рано или поздно выйдем на тот паритет, когда они будут только кусаться, и нас в ближайшем будущем ждет ситуация Израиля с его соседями.