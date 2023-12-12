УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Закручивают гайки: в Ирландии ужесточают льготы для беженцев

Елизавета Бельмас
12 декабря 2023, 19:16
Ирландия стала пятой страной ЕС, в которой ужесточают условия пребывания беженцев.
В Ирландии ужесточают льготы для беженцев
В Ирландии ужесточают льготы для беженцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Европейском союзе страна за страной ужесточает условия для пребывания украинских беженцев. Теперь сократить льготы решили в Ирландии. Об этом сообщает RTE.

Сегодня, 12 декабря, власть Ирландии одобрила сокращение еженедельного пособия, которое платят украинским беженцам аж в пять раз.

Что поменялось в Ирландии для украинских беженцев

Теперь в Ирландии будут предоставлять государственное жилье для временного пребывания только на ограниченное время, а именно - на 90 дней. Сумма еженедельных выплат составит 38,8 евро.

видео дня

В правительстве утвреждают, что украинские беженцы смогут получать гораздо больше выгодных предложений в том случае, если покинут центры для беженцев.

В то же время, родители детей, которые проживают в государственных учреждениях, будут и дальше каждый месяц получать выплату детского пособия в размере 140 евро.

Изменения вступят в силу с начала 2024 года. По информации издания The Irish Time, на этот шаг страна идет из-за обострения проблемы размещения беженцев, которые ищут международной защиты.

Ужесточение льгот в ЕС

Напомним, с нового года в странах Европы начнется процесс значительного сокращения помощи беженцам. В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

Также, поменяет социальные условия и правила для украинцев, которые бегут от войны и оформляют статус временной защиты Норвегия. Всё это делается для того, чтобы страна не стала более заманчивой для переезда из той же Польши.

Там, прежде всего, поменяется правило предоставления жилья. Отныне в Норвегии перестанут расселять людей, поселиться можно будет только после обращения в Националный центр приёма в Роде.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беженцы
Реклама

Главное за день

Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину будет засыпать снегом

Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину будет засыпать снегом

19:23 Синоптик
Встреча была "очень продуктивной": первые подробности визита Зеленского в США

Встреча была "очень продуктивной": первые подробности визита Зеленского в США

18:32 Политика
Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

17:21 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:49

Отставка Залужного и Наева: в Минобороны разъяснили ситуацию

19:23

Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину будет засыпать снегом

19:16

Закручивают гайки: в Ирландии ужесточают льготы для беженцев

19:15

"Сначала - духовность, затем – оружие и бомбы": звезда "Довбуша" призвал полностью запретить русский язык

19:12

Гороскоп на завтра 13 декабря 2023: Раку - проблемы со здоровьем, Весам - мало любви

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
19:00

Оля Цибульская попала в скандал из-за разрушенной оккупантами квартиры в ИрпенеВидео

18:59

Они предали Украину: топ звезд-запроданцев, гастролирующих в России

18:32

Встреча была "очень продуктивной": первые подробности визита Зеленского в США

18:11

Украина может остаться без помощи США уже через три недели: все подробности

Реклама
18:03

Чем заставить волосы расти: эти простые советы помогут получить хорошую шевелюруВидео

18:00

Не усохнет до весны: как сохранить чеснок даже в квартире

17:58

Женщина намазала ржавый слив томатным соусом: результат сразил ее наповал

17:55

Евгений Карась. "Все плохо, зрада, отступление..." Хватит ныть!Видеоблоги

17:48

Час без связи - огромные убытки: нардеп о последствиях атаки на "Киевстар"

17:21

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

17:20

Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев - OSINT

17:00

Какой водой нужно умыться 14 декабря, чтобы стать здоровым: приметы и запреты

16:50

"Ситуация сложная": россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление

16:37

Купянск: что нужно знать о наступлении оккупантовмнение

16:21

Проблемы с сигналами о тревогах и "лежащие" терминалы: что известно о сбое в "Киевстаре" из-за кибератаки врагов

Реклама
16:20

Оккупанты давят на Бахмут: перебрасывают дополнительные резервы на фронт - Сидорин

16:01

"Людей им не жалко": в ВСУ раскрыли детали массированного наступления россиян

16:00

"Авдеевку не сдадим": генерал-разведчик назвал год коренного перелома в войне

15:59

Украинские хакеры "положили" всю РФ: Кремль потерял контроль над налогами и сборами

15:58

Словакия резко передумала: не будет блокировать переговоры ЕС-Украина

15:54

Хотят ли украинцы продолжать бороться против России: результаты опроса

15:40

Больше половины украинцев готовы бороться с РФ даже без помощи Запада - опрос

15:35

В спортклубе Порошенко "5 элемент" будут объявлять "санитарный перерыв" и звонить нардепам после появления ТЦК

15:30

Курс доллара идет на спад: эксперт спрогнозировал, что с ним будет до конца года

15:24

Тоня Матвиенко рассказала, что похудела на 10 килограмм

15:20

10 признаков того, что вы стары: врач рассказала, как остановить старение

15:17

Церковный праздник 13 декабря: почему сквернословие может обратится проблемами со здоровьем

15:05

Кто из украинцев может платить за коммуналку вполовину меньше: ответ Пенсионного

14:58

Это самый нашумевший салат Нежность: рецепт закуски на Новый год 2024

14:52

Решение найдено: Туск анонсировал быстрое разблокирование границы с Украиной

14:38

Лилия Ребрик умилила признанием в любви своему мужу

13:57

"Это нападение на всех нас": премьер-министр Польши высказался о войне в Украине

13:51

"Горловка - это Украина": Зеленский показал, как ВСУ подняли флаг в Горловке

13:37

"Тактика тупая – лезут и лезут": Барабаш назвал главную цель РФ в Авдеевке

12:52

"Боялась умереть": дочь Нины Матвиенко впервые прокомментировала причины смерти

Реклама
12:50

Алина Михайлова. Я воюю не за то, чтобы кто-то пил кофе или таскал гириВидеоблоги

12:28

Муж больной Катерины Тышкевич рассказал о новых трудностях со здоровьем актрисы

12:21

Беззубый и заплывший: Филипп Киркоров совсем сдалВидео

11:59

Сбой в работе Киевстар: что случилось с нацроумингом и почему он не работает

11:55

Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины

11:53

Россияне не могут наступать ночью: британская разведка назвала причину

11:38

У Софии Ротару оккупанты отжали гостиницу в Крыму

11:26

"Огонь будет прекращен": окончание войны в Украине близко - прогноз на 2024 годВидео

11:25

РФ пошла в мощное наступление: генерал ВСУ назвал самые опасные направления

11:19

Загадочная новогодняя головоломка: нужно найти эльфа меньше, чем за три минуты

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять