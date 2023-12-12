Закручивают гайки: в Ирландии ужесточают льготы для беженцев

Ирландия стала пятой страной ЕС, в которой ужесточают условия пребывания беженцев.

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В Ирландии ужесточают льготы для беженцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Европейском союзе страна за страной ужесточает условия для пребывания украинских беженцев. Теперь сократить льготы решили в Ирландии. Об этом сообщает RTE.

Сегодня, 12 декабря, власть Ирландии одобрила сокращение еженедельного пособия, которое платят украинским беженцам аж в пять раз.

Что поменялось в Ирландии для украинских беженцев

Теперь в Ирландии будут предоставлять государственное жилье для временного пребывания только на ограниченное время, а именно - на 90 дней. Сумма еженедельных выплат составит 38,8 евро.

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В правительстве утвреждают, что украинские беженцы смогут получать гораздо больше выгодных предложений в том случае, если покинут центры для беженцев.

В то же время, родители детей, которые проживают в государственных учреждениях, будут и дальше каждый месяц получать выплату детского пособия в размере 140 евро.

Изменения вступят в силу с начала 2024 года. По информации издания The Irish Time, на этот шаг страна идет из-за обострения проблемы размещения беженцев, которые ищут международной защиты.

Ужесточение льгот в ЕС

Напомним, с нового года в странах Европы начнется процесс значительного сокращения помощи беженцам. В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

Также, поменяет социальные условия и правила для украинцев, которые бегут от войны и оформляют статус временной защиты Норвегия. Всё это делается для того, чтобы страна не стала более заманчивой для переезда из той же Польши.

Там, прежде всего, поменяется правило предоставления жилья. Отныне в Норвегии перестанут расселять людей, поселиться можно будет только после обращения в Националный центр приёма в Роде.

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