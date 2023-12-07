Ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев из Украины: что изменится

Вслед за Чехией и Польшей правила для украинских беженцев изменят в Норвегии.

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Ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев из Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Норвегия поменяет социальные условия и правила для украинцев, которые бегут от войны и оформляют статус временной защиты. Всё это делается для того, чтобы страна не стала более заманчивой для переезда из той же Польши. Об этом сообщили в Украинской правде.

Правительство Норвегии приняло решение изменить условия для беженцев со временной защитой в системе условий проживания, выплат семьям с детьми и возможности поездок в Украину.

Выплаты семям с детьми

В Норвегии хотят отменить выплату "задним числом" , которая выплачивалась, как помощь детям за первые 12 месяцев пребывания в стране. Эту выплату платили после продолжения временного удостоверения на проживание по итогам первого года (семьи при этом продолжали получать новые ежемесячные выплаты). А вот условия для тех, кто уже пребывает в стране, еще утверждают.

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Поездки домой

Контроль за теми, кто получает в Норвегии выплаты, но при этом ездит домой в Украину - будет усилен. Это будет сделано для того, чтобы люди, которые получают выплаты, проводили большую часть времени в стране, чем в Украине. Отныне поездки домой нужно будет объяснить, в том случае, если они будут не соответствовать условиям удостоверения - его могут отобрать.

Проживание

Для тех, кто будет пребывать в страну и нуждаться в месте жительства теперь готовят правило, согласно которому нужно будет обращаться в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Размещения в отелях и комплексах отдыха прекратят, если человек переехал в другой регион. В целом в Норвегии хотят отказаться от размещения в отелях.

Помимо прочего, в стране хотят ввести определенный период ожидания прежде, чем человек сможет получить доступ к полному пакету социальной поддержки.

Беженцы в Европе

Напомним, с нового года в странах Европы начнется процесс значительного сокращения помощи беженцам. В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

Также, после длительных дискуссий между Берлином и федеральными землями были согласованы новые правила пребывания беженцев в Германии. Уже начиная с января 2024 года, федеральный центр будет ежегодно выплачивать на каждого потенциального соискателя статуса беженца 7500 евро, поэтому размеры финансирования будут напрямую связаны с конкретным количеством беженцев, получающих помощь государства.

Помимо прочего, в Чехии временная защита украинцев будет продлена до конца марта 2025 года. Однако не всё так гладко. О нововведених в сфере льгот сообщили в чешском парламенте.

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