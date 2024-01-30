Россия рассорится со всеми: Медведев нашел себе новую мишень для пустых угроз

В этот раз Медведев обрушился на Японию из-за Северных территорий, которые РФ считает "своей землей".

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Медведев снова позорится / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Зампред Совфеда РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев разразился очередными угрозами - теперь в отношении Японии.

Скандальный политик написал в своем Х, что Северные территории никогда не вернутся под контроль Японии, это якобы "Россия". Так Медведев отреагировал на предложение японского премьера Кишиды о мирном договоре с Россией при условии обсуждения судьбы Курил.

Ничего не решающий Медведев ответил, что территориальный вопрос якобы закрыт "раз и навсегда в соответствии с конституцией России".

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Более того, Россия собирается разместить на Северных территориях новые виды вооружения, так как РФ, по словам Медведева, "наплевать на чувства японцев".

"Курильские острова будут активно осваиваться, и параллельно будет возрастать их стратегическая роль, в том числе с размещением там новых вооружений. Нам наплевать на "чувства японцев" в отношении так называемых "Северных территорий", - написал Медведев.

Затем политик и вовсе предложил несогласным с "решением" России японцам "совершить сэппуку".

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Также читайте, как Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом". В частности, он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".

Еще ранее Медведев выдал новый поток грязной лжи и истерических обвинений в адрес Украины - ему померещилось "получение ИГИЛ украинского оружия".

А недавно он не смог пройти мимо издания указа Владимира Зеленского об исторических украинских землях в составе современной РФ. Прихвостень Путина расценил указ как "территориальные претензии" к России.

Кроме того, обиженный Медведев, ненавидящий все украинское, опубликовал фейковую карту с отсутствующей на ней Украиной.

Но Медведева не уважают даже свои. Недавно пропагандист Сатановский обозвал политика "мелким слабеньким дерьмом". Оскорбительные эпитеты в адрес экс-президента России пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.

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