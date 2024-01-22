Медведева "задел" указ Зеленского об "украинской" Кубани: ноет и оскорбляет

Зампред председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев, неоднократно позорившийся своими неадекватными заявлениями, не смог пройти мимо издания указа Владимира Зеленского об исторических украинских землях в составе современной России.
Медведев, известен своими укранофобскими взглядами, умудрился в очередной раз оскорбить украинского президента и назвал украинцев "русскими", а Украину - вымышленным словом "малороссия".
Прихвостень Путина расценил указ Зеленского как "территориальные претензии" к России.
Кроме того, обиженный Медведев, ненавидящий все украинское, опубликовал фейковую карту с отсутствующей на ней Украиной.
Указ Зеленского, вызвавший "судороги" у Медведева
22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".
В своем указе президент поставил задачу правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. Этот план должен быть разработан при участии международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественности, а затем внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В нем также нужно рассмотреть вопрос сбора и изучения фактов и свидетельств о преступлениях против украинцев, проживающих на исторически населенных украинцами территориях России, таких как Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных границ Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Медведев позорится - другие новости с экс-президентом РФ
Также читайте, как Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом". В частности, он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".
Еще ранее Медведев выдал новый поток грязной лжи и истерических обвинений в адрес Украины - ему померещилось "получение ИГИЛ украинского оружия".
Но Медведева не уважают даже свои. Недавно пропагандист Сатановский обозвал политика "мелким слабеньким дерьмом". Оскорбительные эпитеты в адрес экс-президента России пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Премьер Словакии предлагал Киеву "уступить" РФ территорию: в МИД ответили
- Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства
- Украинцев пытаются объегорить на покупках: как не обмануться в супермаркетах