Медведева "задел" указ Зеленского об "украинской" Кубани: ноет и оскорбляет

Медведев обижен: считает указ Зеленского "территориальными претензиями" к России.

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Друг Путина негодует и плюется / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, телеграмм Медведева

Зампред председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев, неоднократно позорившийся своими неадекватными заявлениями, не смог пройти мимо издания указа Владимира Зеленского об исторических украинских землях в составе современной России.

Медведев, известен своими укранофобскими взглядами, умудрился в очередной раз оскорбить украинского президента и назвал украинцев "русскими", а Украину - вымышленным словом "малороссия".

Прихвостень Путина расценил указ Зеленского как "территориальные претензии" к России.

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Кроме того, обиженный Медведев, ненавидящий все украинское, опубликовал фейковую карту с отсутствующей на ней Украиной.

/ Скриншот Главреда

Указ Зеленского, вызвавший "судороги" у Медведева

22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

В своем указе президент поставил задачу правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. Этот план должен быть разработан при участии международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественности, а затем внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В нем также нужно рассмотреть вопрос сбора и изучения фактов и свидетельств о преступлениях против украинцев, проживающих на исторически населенных украинцами территориях России, таких как Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных границ Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Медведев позорится - другие новости с экс-президентом РФ

Также читайте, как Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом". В частности, он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".

Еще ранее Медведев выдал новый поток грязной лжи и истерических обвинений в адрес Украины - ему померещилось "получение ИГИЛ украинского оружия".

Но Медведева не уважают даже свои. Недавно пропагандист Сатановский обозвал политика "мелким слабеньким дерьмом". Оскорбительные эпитеты в адрес экс-президента России пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.

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