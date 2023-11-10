Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом"

Бывший президент России и заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев вновь написал пост о Евросоюзе, полный желчи и обзывательств, которые смутили даже пропагандистов.
Политик страны-агрессора 8 ноября излил душу и написал в своем телеграм-канале всё, что думает о переговорах ЕС касательно вступления Украины в союз. По словам Дмитрия Медведева, Урсула фон дер Ляен является "неистовым гинекологом" "безумной" Еврокомиссии, который хочет взять Украину ("Бандерокраину") на сохранение, а остальным странам "сделать аборт". Такое "мнение" Дмитрий Медведев высказал о надвигающемся "перераспределении субсидий в пользу Киева".
Однако на этом красноречивые изречения бывшего президента не закончились. Он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".
Словесное извержения политика обеспокоили даже кремлевские СМИ, одна из столичных газет заявила, что "Дмитрия Медведева занесло".
В Сети при этом также никто не прошел мимо ярких высказываний и риторику Дмитрия Медведева сравнили с риторикой Гитлера, который когда-то уже выделял в мире "второсортных" людей.
Напомним, скандальный политик из страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в уже не первый раз погряз в своих кровожадных фантазиях по поводу Украины. Однажды он у себя в Telegram размечтался о присоединении Кремлем новых украинских районов.
Также заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России и один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Медведев не раз выдавал бред о Соединенных Штатах Америки и их президенте.
Другие новости:
- Провел 128 единиц техники РФ под Киев: агента ФСБ "закрыли" на 15 лет
- В Брянской области россияне ликвидировали своего полковника ФСБ
- РФ потеряла минимум 197 летчиков: в России обнародовали статистику потерь оккупантов