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Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом"

Елизавета Бельмас
10 ноября 2023, 18:01обновлено 10 ноября, 18:43
Дмитрий Медведев не теряет ни единой возможности опозориться своими высказываниями в Сети.
Медведев опозорился на весь мир
Медведев опозорился на весь мир / коллаж: Главред, фото: Википедия, Public Domain Pictures

Бывший президент России и заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев вновь написал пост о Евросоюзе, полный желчи и обзывательств, которые смутили даже пропагандистов.

Политик страны-агрессора 8 ноября излил душу и написал в своем телеграм-канале всё, что думает о переговорах ЕС касательно вступления Украины в союз. По словам Дмитрия Медведева, Урсула фон дер Ляен является "неистовым гинекологом" "безумной" Еврокомиссии, который хочет взять Украину ("Бандерокраину") на сохранение, а остальным странам "сделать аборт". Такое "мнение" Дмитрий Медведев высказал о надвигающемся "перераспределении субсидий в пользу Киева".

Однако на этом красноречивые изречения бывшего президента не закончились. Он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".

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Позор Дмитрия Медведева
Позор Дмитрия Медведева / скриншот телеграм Дмитрий Медведей

Словесное извержения политика обеспокоили даже кремлевские СМИ, одна из столичных газет заявила, что "Дмитрия Медведева занесло".

Медведева занесло
Медведева занесло / скриншот россми

В Сети при этом также никто не прошел мимо ярких высказываний и риторику Дмитрия Медведева сравнили с риторикой Гитлера, который когда-то уже выделял в мире "второсортных" людей.

Медведева сравнили с Гитлером
Медведева сравнили с Гитлером / скриншот сми

Напомним, скандальный политик из страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в уже не первый раз погряз в своих кровожадных фантазиях по поводу Украины. Однажды он у себя в Telegram размечтался о присоединении Кремлем новых украинских районов.

Также заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России и один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Медведев не раз выдавал бред о Соединенных Штатах Америки и их президенте.

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Дмитрий Медведев Россия
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