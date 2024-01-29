Деньги, которые предоставляются украинским беженцам, могут поддерживать экономику Украины. Однако необходимы изменения.

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Зеленский предложил Германии перечислять помощь беженцам через Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что было бы лучше, если бы деньги, которые Запад выделяет, как социальную помощь украинским беженцам, начислялись и распределялись между ними посредством Украины. Об этом он заявил в интерью немецкому телеканалу ARD.

Согласно данным Зеленского, в Украине есть случаи, когда граждане получают помощь не только от западных стран, но и пользуются помощью Украины в тот же момент.

Такое положение дел, по мнению президента Украины, указывает на то, что гораздо правильнее и лучше поддерживать украинцев, перечисляя деньги в бюджет Украины и ожидать перераспределения в зависимости от того, где конкретно находится человек.

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"Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент - например, какой-то человек выехал и находится заграницей и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины", - говорит Зеленский.

Также он объяснил, что украинские деньги выехали с людьми тогда, когда население бежало от войны в Европу, при этом, европейские деньги на поддержку украинцев остались в Европе и не ушли из экономики.

"И в конце концов деньги наши выехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (к этому - ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", - добавил Зеленский.

Помимо почего, Зеленский выразил благодарность по отношению к тем украинцам, кто возвращается домой, платит налоги и тем самым поддерживает ВСУ. К тому же он добавил, что беженцев нельзя обобщать и даже в отношении тех, кто выехал незаконно необходимо действовать согласно закону Украины.

Помощь беженцам - последние новости

Напомним, Норвегия поменяет социальные условия и правила для украинцев, которые бегут от войны и оформляют статус временной защиты. Всё это делается для того, чтобы страна не стала более заманчивой для переезда из той же Польши.

Также, в Европейском союзе страна за страной ужесточает условия для пребывания украинских беженцев. Теперь сократить льготы решили в Ирландии. Власть Ирландии одобрила сокращение еженедельного пособия, которое платят украинским беженцам аж в пять раз.

Помимо прочего, в Чехии временная защита украинцев будет продлена до конца марта 2025 года. Однако не всё так гладко. О нововведених в сфере льгот сообщили в чешском парламенте.

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