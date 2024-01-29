"Это заборы трупов один на одном": Зеленский о потерях оккупантов в Авдеевке

Президент Украины рассказал о потерях российской армии под Авдеевкой.

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Зеленский о потерях оккупантов в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Владимир Зеленский расскрыл детали потерь армии страны-агрессора и рассказал, как вражеское командование не пользуется математикой с первых дней войны. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам президента Украины, Россия отправляет своих солдат на штурмы Авдеевки в Донецкую область в таком количестве, что из погибших оккупантов там образовываются целые заборы. Он также добавил, что с начала полномасштабного вторжения, российское командование ни единого раза не воспользовалось подсчетами и просто отправляло огромное количество солдат на гибель.

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Зеленский уверен, что они все воспринимают свою армию, как мясо и не задумываются над тем, сколько миллионов погибнет.

"Сейчас у нас есть, например, Авдеевка: вы просто не представляете. Это заборы, заборы из их людей. Они это сделали. Просто люди лежат на поле боя друг на друге. Это уже заборы трупов, они их даже не забирают" - , прокомментировал Зеленский потери оккупантов на Авдеевском направлении.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, Российские оккупационные войска продолжают уничтожать город Авдеевка, что в Донецкой области. За сутки 25 января россияне нанесли 80 авиабомбовых ударов по городу, кроме того состоялось 50-60 массированных обстрелов с применением артиллерии.

Также, российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, оккупанты осуществляют трехстороннее наступление на город и пытаются зайти в тыл Силам обороны Украины через подземные инженерные тоннели.

Однако, несмотря на продолжающиеся тяжелые бои за Авдеевку Донецкой области, украинским защитникам удалось отбить позиции, ранее захваченные оккупантами РФ, сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

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