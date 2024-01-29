У РФ тяжелейшие потери: ВСУ отбили важные позиции в Авдеевке – карта боев

Силы обороны обезвредили диверсионно-разведывательные группы россиян, сообщил Виталий Барабаш.

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Стало известно об успехах ВСУ в Авдеевке / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

Несмотря на продолжающиеся тяжелые бои за Авдеевку Донецкой области, украинским защитникам удалось отбить позиции, ранее захваченные оккупантами РФ, сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

Он уточнил, что ВСУ вернули под контроль позиции у ресторанного комплекса "Царская охота". Такую информацию глава ГВА озвучил в комментарии 24 Каналу.

"Царскую охоту" отбили, ее полностью контролируют ВСУ, – подчеркнул он. видео дня

Он также подчеркнул, что Силы обороны обезвредили диверсионно-разведывательные группы россиян, которые заходили в Авдеевку. Несмотря на это оккупанты до сих пор пытаются снова захватить утраченные позиции.

Барабаш добавил, что ситуация на Авдеевском направлении коренным образом не изменилась: РФ давит, подтягивает резервы, каждый день бросает в штурм большое количество людей и ежедневно применяет артиллерию – 50–60 обстрелов.

ВС РФ несут тяжелейшие потери

Российские войска захватили 10% территории Авдеевки, включая промзону и несколько домов к западу от нее, говорится в сообщении немецкого издания Bild. При этом журналисты ссылаются на геолокационные данные.

В то же время аналитик Юлиан Рёпке говорит, что ближе к Донецкой фильтровальной станции образовался выступ, который контролируют украинские войска.

Этот выступ является проблемой для наступательных действий россиян, но попытки устранить его оканчиваются для них потерей большого количества техники.

Украинские войска уничтожают там любую российскую технику, которая пытается атаковать. Рёпке напоминает, что изначально план Москвы состоял в том, чтобы окружить Авдеевку с запада, наступая на Степовое и Северное. Пока что эти попытки терпят крах, ВС РФ несут тяжелейшие потери, добавляет Рёпке.

/ t.me/s/BILD_Russian

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников. В Авдеевке российской армии удалось навязать ВСУ бои на южной окраине города.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

Как ранее сообщалось, Авдеевка под угрозой захвата. Если РФ захватит Авдеевку, враг может пойти дальше, говорит Игорь Тимощук.

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