Наступление по всему фронту: в МВА рассказали о переломе в боях за Авдеевку

По словам главы Авдеевской МВА, россияне используют тактику заградительных отрядов среди большого количества так называемых отказников.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-po-vsemu-frontu-v-mva-rasskazali-o-perelome-v-boyah-za-avdeevku-10536473.html Ссылка скопирована

Россияне ведут наступательные действия по всему фронту / Коллаж Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать город Авдеевка, что в Донецкой области. Только за минувшие сутки россияне нанесли 80 авиабомбовых ударов по городу, кроме того состоялось 50-60 массированных обстрелов с применением артиллерии. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По данным начальника городской военной администрации, в районе Авдеевки использование тяжелой техники оккупантами в большей степени зависит от погодных условий. Он отметил, что если есть возможность из-за погодных условий, они используют технику. Также он отметил, что тактика оккупантов варьируется: если есть возможность, они используют технику, если же нет, то они проводят "мясные" атаки.

"По всей линии обороны действуют. Где идет спецназ, где идет глубинная разведка, где идут ч*обики "Шторм-V", как ребята их прозвали "шторм-ублюдки". "Шторм-Z" - "шторм-зомби". Но все больше и больше информации о том, что они отказываются идти штурмовать. Это связано с тем, что, скорее всего, просто видят, какие они несут потери на нашем направлении. Были перехваты и в Telegram-каналах один из представителей подразделений так называемых заградотрядов писал, что "работы у нас непочатый край". Очень много отказников", - рассказал Барабаш. видео дня

Он считает, что в ближайшее время противник будет штурмовать Авдеевку и будет пытаться направить туда все больше и больше сил.

"Тот очередной какой-то дедлайн, который они себе поставили до псевдовыборов в РФ, и задачи, которые до этого дедлайна, будут пытаться их выполнить. Мы будем обороняться, будем держаться. В разговорах со всеми командирами, которые на линии обороны по нашему Авдеевскому направлению, все однозначно будут стоять", - говорит Барабаш.

Он подчеркивает, что желательно, чтобы наши международные партнеры действовали более оперативно и решительно принимали решения, чтобы мощная поддержка, о которой говорится на "Рамштайнах", все-таки поступила.

"Однозначно, перелом должен быть. У меня такое внутреннее ощущение, что именно на Авдеевке будет перелом", - высказался Барабаш.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Авдеевском направлении российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить несколько опорных пунктов Сил обороны Украины, однако им не удалось выполнить основную задачу - выйти к главной трассе снабжения и окружить город.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого обсуждалась текущая ситуация на фронте.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказал мнение, что ситуация на фронте в Украине является тупиковой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.