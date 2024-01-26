Крушащий удар "дронов СБУ": в РФ остановлена работа крупнейшего завода

Российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вынужденно остановил работу. Один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.
Как сообщает The Moscow Times, единственный на черноморском побережье РФ НПЗ, который входит в десятку крупнейших в стране, не будет работать несколько недель. После атаки дронов там был пожар и сгорела вакуумная установка.
Ожидается, что ремонт будет длиться до конца февраля-начала марта.
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края перерабатывает 9 миллионов тонн сырья в год. Это один из старейших заводов в России.
Удар по заводу в Туапсе
В ночь на 25 января в Туапсе на нефтебазе вспыхнул мощный пожар. Местные жители заявили, что перед возгоранием видели в городе беспилотники.
"Повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута. С территории предприятия эвакуировали 38 сотрудников. Пострадавших нет", - отмечалось в сообщении.
Позже СМИ стало известно, что СБУ мощно ударила по нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе. Согласно данным источника журналистов, спецслужба продолжит наносить удары по России.
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