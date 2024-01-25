СБУ мощно ударила по нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе - источники

СБУ повредила установку первичной обработки нефтепродуктов завода.

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СБУ атаковала завод в России / коллаж: Главред, скриншот: видео Telegram

Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Там произошел мощный пожар.

По данным источников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар, передает РБК-Украина.

Как отмечают собеседники, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.

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"СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.

"Бавовна" в России

Напомним, что российский завод "Новатэк" остановил работу из-за атаки украинских БПЛА. По данным агентства, Усть-Лужский завод по переработке газового конденсата остановил все технологические операции. Пострадавших не было.

ГУР провела спецоперацию и ударила по нефтебазе и пороховому заводу в РФ. В ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод. Атака была организована украинскими военными.

В РФ атаковали завод по производству ракет "Кинжал" и производителя боеприпасов. Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения" является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.

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