СБУ мощно ударила по нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе - источники

Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью Службы безопасности Украины. Там произошел мощный пожар.
По данным источников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект. После двух мощных взрывов в ночь на 25 января там начался масштабный пожар, передает РБК-Украина.
Как отмечают собеседники, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.
"СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - сообщает источник.
"Бавовна" в России
Напомним, что российский завод "Новатэк" остановил работу из-за атаки украинских БПЛА. По данным агентства, Усть-Лужский завод по переработке газового конденсата остановил все технологические операции. Пострадавших не было.
ГУР провела спецоперацию и ударила по нефтебазе и пороховому заводу в РФ. В ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод. Атака была организована украинскими военными.
В РФ атаковали завод по производству ракет "Кинжал" и производителя боеприпасов. Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения" является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.
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