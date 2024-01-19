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Удары по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: что известно о спецоперации ГУР

Алексей Тесля
19 января 2024, 09:06обновлено 19 января, 10:00
В ГУР рассказали о поражении целей на территории РФ.
Клинцы
В Клинцах горит нефтебаза / Скриншот

В ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод.

Атака была организована украинскими военными, сообщил 24 каналу источник в спецслужбах нашего государства.

Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени. По словам россиян, беспилотники самолетного типа якобы упали на площадку возле цеха по смешиванию порохов.

видео дня

По словам РосСМИ, пострадавших и разрушений вроде бы нет. Однако персонал завода был эвакуирован.

Кроме того, в Брянской области загорелась нефтебаза в результате удара беспилотника. Источники 24 Канала сообщают, что это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"Цели поражены, ложь российской власти становится все более очевидной даже для местного населения", – говорится в сообщении.

Подробности удара по нефтебазе в Клинцах

В РФ рассказали о том, что нефтебаза загорелась в городе Клинцы. В сети публикуют видео с места происшествия, а местные власти сообщают о "попытке" украинских военных атаковать объекты в городе.

В частности по версии губернатора Брянской области Александра Богомаза, на нефтебазу в Клинцах упал боеприпас из украинского беспилотника. Сам дрон якобы "подавили средствами РЭБ". А вот при "уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса".

Смотрите видео - в Брянской области горит нефтебаза:

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/ Скриншот

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы. Оккупанты утверждали, что они якобы смогли сбить беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении российской столицы.

В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территории военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области Российской Федерации. Этот аэродром используется как база для стратегических бомбардировщиков РФ.

Также ранее сообщалось, что украинские силы ударили по военным объектам РФ в Белгороде.

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БПЛА Тамбов ГУР Брянская область
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