Удары по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: что известно о спецоперации ГУР

В ночь на 19 января РФ атаковали беспилотники в нескольких областях. Под удар попал Тамбовский пороховой завод.
Атака была организована украинскими военными, сообщил 24 каналу источник в спецслужбах нашего государства.
Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени. По словам россиян, беспилотники самолетного типа якобы упали на площадку возле цеха по смешиванию порохов.
По словам РосСМИ, пострадавших и разрушений вроде бы нет. Однако персонал завода был эвакуирован.
Кроме того, в Брянской области загорелась нефтебаза в результате удара беспилотника. Источники 24 Канала сообщают, что это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Цели поражены, ложь российской власти становится все более очевидной даже для местного населения", – говорится в сообщении.
Подробности удара по нефтебазе в Клинцах
В РФ рассказали о том, что нефтебаза загорелась в городе Клинцы. В сети публикуют видео с места происшествия, а местные власти сообщают о "попытке" украинских военных атаковать объекты в городе.
В частности по версии губернатора Брянской области Александра Богомаза, на нефтебазу в Клинцах упал боеприпас из украинского беспилотника. Сам дрон якобы "подавили средствами РЭБ". А вот при "уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса".
Смотрите видео - в Брянской области горит нефтебаза:
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы. Оккупанты утверждали, что они якобы смогли сбить беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении российской столицы.
В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территории военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области Российской Федерации. Этот аэродром используется как база для стратегических бомбардировщиков РФ.
Также ранее сообщалось, что украинские силы ударили по военным объектам РФ в Белгороде.
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