Атака украинских БПЛА: российский завод "Новатэк" остановил работу - Bloomberg

Российский завод "Новатэк" остановил работу после атаки украинских беспилотников, пишет Bloomberg.
Порт Усть-Луга - один из двух основных рынков экспорта энергоносителей в Балтийском море. Он расположен примерно в 130 километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга и недалеко от границы с Эстонией.
По данным агентства, Усть-Лужский завод по переработке газового конденсата остановил все технологические операции. Пострадавших не было.
Комплекс перерабатывает газовый конденсат в нефть, авиационное топливо и газойль, а также отгружает нефтепродукты на зарубежные рынки.
В 2022 году завод переработал почти 7 млн тонн газового конденсата. Конденсат является побочным продуктом добычи природного газа и нефти.
Удары по оккупантам
В ночь на 21 января в результате ударов беспилотных летательных аппаратов возник пожар в терминале компании "Новатэк" в Ленинградской области.
В тот же вечер взрывы гремели на территории Смоленской, Тульской и Орловской областей. Первые сообщения о возможной работе противовоздушной обороны появились примерно в 22:30.
В свою очередь, Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя взрывы в России, подчеркнул, что в ближайшем будущем не предвидится никаких кардинальных изменений: "Все, что мы сделали, мы будем делать и в дальнейшем".
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