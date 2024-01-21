Атака украинских БПЛА: российский завод "Новатэк" остановил работу - Bloomberg

В 2022 году этот завод переработал почти 7 млн тонн газового конденсата.

https://glavred.info/world/ataka-ukrainskih-bpla-rossiyskiy-zavod-novatek-ostanovil-rabotu-bloomberg-10535060.html Ссылка скопирована

Завод остановил все технические операции / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российский завод "Новатэк" остановил работу после атаки украинских беспилотников, пишет Bloomberg.

Порт Усть-Луга - один из двух основных рынков экспорта энергоносителей в Балтийском море. Он расположен примерно в 130 километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга и недалеко от границы с Эстонией.

По данным агентства, Усть-Лужский завод по переработке газового конденсата остановил все технологические операции. Пострадавших не было.

видео дня

Комплекс перерабатывает газовый конденсат в нефть, авиационное топливо и газойль, а также отгружает нефтепродукты на зарубежные рынки.

В 2022 году завод переработал почти 7 млн тонн газового конденсата. Конденсат является побочным продуктом добычи природного газа и нефти.

Удары по оккупантам

В ночь на 21 января в результате ударов беспилотных летательных аппаратов возник пожар в терминале компании "Новатэк" в Ленинградской области.

В тот же вечер взрывы гремели на территории Смоленской, Тульской и Орловской областей. Первые сообщения о возможной работе противовоздушной обороны появились примерно в 22:30.

В свою очередь, Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя взрывы в России, подчеркнул, что в ближайшем будущем не предвидится никаких кардинальных изменений: "Все, что мы сделали, мы будем делать и в дальнейшем".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.