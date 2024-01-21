Масштабные взрывы в России: СМИ сообщили, что стало целью для атаки беспилотников

Целью атаки беспилотников в ночь на 21 января стали авиаремонтный завод в Смоленской области России, который занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Об этом сообщается "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах.
По данным источников, за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Также этой ночью был атакован завод "Щегловский вал" в Туле, где изготавливаются зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". По данным источников, это была плановая операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Что говорят оккупанты?
В Смоленской области Российской Федерации зафиксировали удары беспилотников. Всего было две атаки, в ходе которых были уничтожены четыре дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Первая атака произошла около полуночи, когда над территорией области был сбит один беспилотник. Позже российские военные сообщили, что примерно в 1:30 по местному времени были сбиты еще три дрона над территорией Смоленщины.
"Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
Удары по территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, Кирилл Буданов подчеркнул, что удары по территории России будут продолжаться и в дальнейшем.
В ночь на воскресенье, 21 января, жители Ленинградской области Российской Федерации слышали взрывы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов возник пожар в терминале компании "Новатэк".
Также 18 января в городе Подольск Московской области произошли взрывы, которые российские оккупанты объясняют сбиванием беспилотного летательного аппарата, летевшего в направлении Москвы.
Другие новости:
- Россияне экономят один из видов ракет: в ВСУ предупредили об угрозе
- "Нужно сохранить жизнь": в ВСУ подтвердили отступление из села на Харьковщине
- Под Авдеевкой погибло столько, сколько в Афганистане: Цехоцкий о потерях на фронте