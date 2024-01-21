Боевые действия на фронте в 2024 году: Буданов анонсировал сюрпризы для россиян

По словам главы ГУР Буданова, удары по российским военным объектам в глубоком тылу вражеской территории будут продолжаться.

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Буданов прокомментировал удары в глубоком тылу России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал недавние удары по критическим объектам на территории России и подчеркнул, что в ближайшем будущем не предвидится никаких кардинальных изменений. Об этом он заявил в своем интервью для Financial Times.

"Мы не предполагаем кардинальных изменений в ближайшее время. Все, что мы сделали, мы будем делать и в дальнейшем", - сказал он.

Как говорится в материале издания, "наглая тактика" порой вызывает раздражение среди западных сторонников Украины, поскольку некоторые из них боятся, что это может привести к жесткому, а возможно даже ядерному ответу от президента России Владимира Путина.

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"Начальника разведки (Кирилла Буданов - ред.) не трогают такие беспокойства, и он обещает продолжать действовать глубоко в России, чтобы саботировать военную машину Путина", - пишет FT.

В то же время глава Главного управления разведки, воздержался от предоставления оценки текущей ситуации на фронте и предложил обращаться за ответами в Генеральный штаб.

"Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их", - отметил Буданов.

Он также отметил, что Украине удастся остановить российскую армию.

"Вся легенда о могуществе России - это мыльный пузырь", - добавил Буданов.

Взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на воскресенье 21 января, жители Ленинградской области РФ слышали взрывы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов произошел пожар в терминале компании "Новатэк".

В городе Подольск Московской области 18 января также произошли взрывы, которые российские оккупанты объясняют сбиванием беспилотного летательного аппарата, летевшего в направлении Москвы.

16 января в городе Воронеж произошла серия взрывов. Губернатор города сообщил, город атакован украинскими беспилотниками.

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