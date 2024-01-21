УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска - ISW

Юрий Берендий
21 января 2024, 08:22
По данным Института изучения войны, российские войска имели незначительные успехи на Купянском направлении, а также захватили населенный пункт Крахмальное.
Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска - ISW
Российские войска захватили село на Харьковщине / коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap, Минобороны РФ

Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили населенный пункт Крахмальное, находящийся на линии Кременная-Сватово (20 км северо-западнее Сватово). Ранее российские так называемые военкоры сообщали, что украинские войска отошли с позиций вблизи этого населенного пункта. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные снимки, опубликованные 20 января, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продолжили свое движение к востоку от Ивановки (на 20 км к юго-востоку от Купянска).

Дополнительные геолокационные снимки, опубликованные 18 января, свидетельствуют о том, что российские войска также продолжили свое движение на восток, но уже от Золотаревки (на 17 км к югу от Кременной).

видео дня

Аналитики указывают на то, что представитель украинских сил на Лиманском направлении сообщил о том, что оккупанты ведут наступление пехотой с поддержкой бронетехники. Также было заявлено о движении большого количества российских танков, БМП и бронетехники в направлении Лимана.

В Институте изучения войны указывают на то, что аналитики еще не наблюдали подтверждения больших колонн российской техники, которые действуют на Купянском или Лиманском направлениях, но они указывают на то, что визуальные свидетельства и постоянное возникновение российских атак являются основными индикаторами начала наступательных действий оккупантов.

"Заметные успехи россиян на линии Купянск-Сватово-Кременная также, вероятно, будут свидетельствовать о больших наступательных усилиях в этом районе, учитывая, что в прошлом году на этом участке фронта велись позиционные бои", - подытожили аналитики.

Наступление россиян на востоке

Напомним. как ранее сообщал Главред, журналисты Financial Times сообщают, что Кремль разрабатывает "планы" для нового наступления на Украину, которое может состояться летом. По их данным, целью Москвы является полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Существует вероятность, что Кремль будет пытаться захватить Харьков и даже Киев.

В то же время CNN сообщает, что Украина в текущем году сосредоточится на укреплении своей оборонно-промышленной базы. Сейчас не предвидится значительного продвижения на фронте ни со стороны Вооруженных сил Украины, ни со стороны оккупантов.

Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что у российских оккупантов есть планы по наступлению на Харьков, однако это касается далекой перспективы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска - ISW

Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска - ISW

08:22 Украина
Масштабная атака дронов по стратегическим объектам в России: что известно

Масштабная атака дронов по стратегическим объектам в России: что известно

07:34 Украина
"Когда РФ потерпит глобальное поражение": в ОП озвучили условия для переговоров

"Когда РФ потерпит глобальное поражение": в ОП озвучили условия для переговоров

21:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:22

Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска - ISW

07:34

Масштабная атака дронов по стратегическим объектам в России: что известно

06:27

Геополитическая шизофрения: Украине пора определятьсямнение

04:20

"Коллапс для мира": генерал назвал сценарий, если вдруг одержит победу РоссияВидео

03:27

Лишь каждый пятый может решить головоломку: нужно найти четвертого медведя за 36 секунд

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
02:40

Понадобится лишь уксус: эксперт показал, как хранить твердый сыр свежим неделями

02:24

"Все произойдет очень быстро": дипломат назвал сценарий распада России

01:30

Как скачать видео с Фейсбук: хитрый фокус ошарашит опытного хакера

00:37

В нескольких областях России прогремели взрывы: оккупанты заявили, об атаке БПЛА

Реклама
20 января, суббота
23:29

Волосы станут шелковистыми: для чего нужен кондиционер и как им пользоваться

22:39

"Россия не должна выиграть": генерал ЕС предупредил о серьезных последствиях победы РФ

22:28

Сколько боеприпасов КНДР передала в Россию: ГУР поразило числом

21:25

София Ротару поделилась нежным "молодым" фото с мужем

21:09

Этот микроэлемент влияет на все: для чего нужен цинк и как его принимать

21:08

"Когда РФ потерпит глобальное поражение": в ОП озвучили условия для переговоров

20:52

Это очень полезно и вкусно: шикарная закуска за 2 минутыВидео

20:44

Гурулев напрасно переживает - ГУЛАГ на России будетмнение

20:26

"Я всегда за добрые дела": Волочкова решила помогать оккупантам убивать украинцевВидео

20:16

НАТО потратило "миллиарды": Трамп похвастался результатами угроз не защищать Европу

19:58

"Обороны ВСУ недостаточно": Кабмин и Генштаб разрабатывают новую военную стратегию

Реклама
19:36

Помощь Украине от США: Маломуж рассказал, при каких условиях она прекратится в 2024 годуВидео

19:18

Лунный календарь 21 января 2024 года: что уместно сделать в этот день

19:14

Путин не протянет до 2030 года: генерал Маломуж признался, когда рухнет режим РФ

19:10

Скончался в машине: в Москве обнаружили тело актера сериалов

19:04

Жесткие боевые столкновения: Зеленский назвал самые "горячие" участки фронта

18:59

На ЗАЭС обнаружили новые минирования: в ГУР оценили ситуацию на станции

18:12

"Встреча будет интересной": Шмыгаль встретится с пророссийским премьером Словакии

18:01

В больнице умер старший Меладзе

17:59

Оккупанты готовят масштабное наступление по всем линиям фронта: эксперт раскрыл цели РФ

17:53

Наступление ВСУ на Мелитополь: генерал-разведчик раскрыл основной сценарий и срокиВидео

17:09

Признали самолет "уничтоженным": Игнат рассказал о состоянии российского Ил-22

16:54

В РФ много потерь в районе Кринок: в разведке раскрыли, как ВСУ сдерживают оккупантов

16:53

Угроза нового штурма Киева: офицер ВСУ раскрыл вероятные планы россиян

16:50

Алеку Болдуину грозит тюрьма: новый поворот в деле об убийстве украинки

16:41

Ситуация критическая: генерал рассказал о ходе боевых действий в Авдеевке

16:01

Затопление российского корвета в Крыму: в ГУР впервые отреагировали на инцидент

15:58

"Они могут помочь больше": Зеленский обратился к США и назвал "рецепт" победы

15:47

НАТО может отправить в Украину собственные военные силы: дипломат назвал условия

15:26

Враг начал наступление на новом направлении: в ВСУ рассказали о неожиданной тактике

15:19

"Прикроют почти всю Украину": генерал раскрыл, сколько необходимо установок PatriotВидео

Реклама
14:56

В ВСУ оценили систему ПВО в РФ: "Там проходной двор"

14:46

РФ выбрала две цели на востоке: генерал ВСУ назвал направление вражеского штурма

14:26

Вы годами делали неправильно: врач назвала самый лучший способ чистки ушейВидео

14:11

Парикмахер раскрыл одну роковую ошибку, из-за которой кончики волос быстрее секутся

13:53

Буряты добились отмены концерта Кристины Орбакайте

13:49

Дроны и ракеты могут долететь до западных границ: РФ готовит мощный удар — ВСУ

13:39

Кофе - как лекарство: врач рассказала, от каких смертельных заболеваний спасет напиток

13:34

Контрнаступление ВСУ было вполне успешным - Ермак

13:21

Ваша собака - гений, если пройдет этот тест на IQ, проверьте и вы

12:55

РФ может выиграть войну за нескольких месяцев: у Байдена озвучили мрачный прогноз - NBC

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять