Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска - ISW

По данным Института изучения войны, российские войска имели незначительные успехи на Купянском направлении, а также захватили населенный пункт Крахмальное.

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Российские войска захватили село на Харьковщине / коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap, Минобороны РФ

Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили населенный пункт Крахмальное, находящийся на линии Кременная-Сватово (20 км северо-западнее Сватово). Ранее российские так называемые военкоры сообщали, что украинские войска отошли с позиций вблизи этого населенного пункта. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные снимки, опубликованные 20 января, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продолжили свое движение к востоку от Ивановки (на 20 км к юго-востоку от Купянска).

Дополнительные геолокационные снимки, опубликованные 18 января, свидетельствуют о том, что российские войска также продолжили свое движение на восток, но уже от Золотаревки (на 17 км к югу от Кременной).

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Аналитики указывают на то, что представитель украинских сил на Лиманском направлении сообщил о том, что оккупанты ведут наступление пехотой с поддержкой бронетехники. Также было заявлено о движении большого количества российских танков, БМП и бронетехники в направлении Лимана.

В Институте изучения войны указывают на то, что аналитики еще не наблюдали подтверждения больших колонн российской техники, которые действуют на Купянском или Лиманском направлениях, но они указывают на то, что визуальные свидетельства и постоянное возникновение российских атак являются основными индикаторами начала наступательных действий оккупантов.

"Заметные успехи россиян на линии Купянск-Сватово-Кременная также, вероятно, будут свидетельствовать о больших наступательных усилиях в этом районе, учитывая, что в прошлом году на этом участке фронта велись позиционные бои", - подытожили аналитики.

Наступление россиян на востоке

Напомним. как ранее сообщал Главред, журналисты Financial Times сообщают, что Кремль разрабатывает "планы" для нового наступления на Украину, которое может состояться летом. По их данным, целью Москвы является полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Существует вероятность, что Кремль будет пытаться захватить Харьков и даже Киев.

В то же время CNN сообщает, что Украина в текущем году сосредоточится на укреплении своей оборонно-промышленной базы. Сейчас не предвидится значительного продвижения на фронте ни со стороны Вооруженных сил Украины, ни со стороны оккупантов.

Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что у российских оккупантов есть планы по наступлению на Харьков, однако это касается далекой перспективы.

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