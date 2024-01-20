Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится о планах страны-агрессора провести большое наступление и захватить четыре области Украины, а также Харьков и даже Киев. В Центре стратегических коммуникаций заявили, что паниковать из-за таких публикаций не стоит.

"Звучит, конечно, страшно и отдает паническими настроениями. Но, по сути, ничего нового журналисты не сказали. Очевидно, что Путин не отказался от идеи захватить всю Украину и продолжает бросать весь имеющийся ресурс на фронт", — отметили в ЦСК.

При этом в Центре отметили, что планы Кремля не сбудутся, поскольку Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону. Более того, Киев надежно защищен.

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В ЦСК напомнили, что российские оккупанты не смогли дойти до Киева в начале 2022-го, когда украинская армия была слабее и менее вооружена, поэтому сейчас им это не удастся и подавно.

"Вместо того чтобы паниковать и накручиваться, помогайте Силам обороны: донатьте, волонтерьте, распространяйте важную и проверенную информацию", — добавили в Центре.

Статья FT о большом наступлении РФ

Журналисты Financial Times пишут о том, что Кремль вынашивает "планы" о новом наступлении на Украину, которое может быть реализовано уже летом. Цель Москвы – полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Возможно, Кремль попытается захватить Харьков и даже Киев. Украинская армия, вероятно, изменит стратегию и перейдет к "активной обороне", чтобы перейти в контрнаступление в 2025 году.

Тем временем CNN пишет о том, Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что у российских оккупантов есть планы по наступлению на Харьков, но они касаются отдалённой перспективы.

По его словам, сначала россияне хотят занять более удобные оперативные позиции - прежде всего, Купянск, чтобы не только создать предпосылки для своего наступления, но и ухудшить наши оборонительные позиции Стил обороны Украины. А именно – вытеснить ВСУ на открытую местность, в поля или лесопосадки, затем задействовать бронетехнику и ракетные системы, а уже дальше продвигаться вглубь Харьковщины.

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