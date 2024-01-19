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Наступление ВСУ на Мелитополь минимум через два года: в CNN сделали прогноз

Андрей Ганчук
19 января 2024, 20:36
Значительных продвижений как со стороны сил обороны Украины, так и от оккупантов России, в 2024 году, вероятно, не будет, пишут американские журналисты.
Мелитополь, ВСУ
ВСУ смогут наступать в направлении Мелитополя как минимум через два года - CNN / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 53-я ОМБр

Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

В материале CNN говорится о том, что в этом году Украина будет работать над усилением своих возможностей в оборонно-промышленной сфере, чтобы наступать в 2025 года. В 2024-м существенных изменений на фронте не ожидается.

Когда будет контрнаступление ВСУ на юге

В статье указано, что наступление армии Украины в сторону Мелитополя возможно как минимум через два года.

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"Еще одна попытка большого контрнаступления со стороны Украины с целью разбить российские силы в южном оккупированном городе Мелитополь, скорее всего, состоится по меньшей мере через два года, сказал находящийся в Европе американский военный чиновник и американские и западные официальные лица не ожидают, что нет Украина, ни Россия одержат значительные победы на поле боя в 2024 году", - написали журналисты.

Также указано, что сейчас войска Украины и России слишком истощены. Ситуация может измениться в 2025 году, а пока оккупанты обстреливают украинские города и населенные пункты, чтобы запугать украинцев. Украина ищет возможности пополнить ряды ВСУ и мобилизовать людей.

Война России против Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Путин "хочет" захватить всю Украину, в 2024-м ему нужны две области. По словам представителя ГУР, оккупанты будут стремиться полностью оккупировать Донбасс и удержать другие захваченные районы на востоке и юге страны.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия готовится к новому наступлению. Как предполагают специалисты, наступление может быть в период с 12 января по 2 февраля. Впрочем, оккупанты не достигнут значительного продвижения.

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, считают журналисты Financial Times. Украина может перейти к "активной обороне", чтобы наступать уже в 2025 году.

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