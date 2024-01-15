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РФ готовится к новому наступлению: в ISW назвали сроки и оценили перспективу

Анна Ярославская
15 января 2024, 06:48
Оккупанты, вероятно, начнут широкомасштабную наступательную операцию в Украине примерно между 12 января и 2 февраля.
ВСУ, войска РФ
Россия готовится начать новое наступление, но не будет иметь оперативных прорывов / Коллаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению. По предварительной оценке, армии РФ не удастся осуществить оперативно значимые прорывы.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), захватчики готовятся начать наступление в ближайшие недели, как только земля замерзнет на востоке и юге Украины.

По словам российского литературного критика и теоретика альтернативной истории Сергея Переслегина, оккупанты начнут широкомасштабную наступательную операцию в Украине примерно между 12 января и 2 февраля. В РФ рассчитывают, что к этом времени земля замерзнет, а украинские войска "истощатся" от обороны своих позиций в Авдеевке и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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Переслегин обеспокоен тем, что Россия не имеет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабных наступательных действий.

Российский военный блогер заявил 14 января, что количество российских военнослужащих на фронте позволяет оккупантам проводить локальные тактические маневры, но вряд ли будут оперативно значимые "прорывы".Он утверждал, что морозная погода влияет на российскую и украинскую наземную активность, артиллерию и беспилотные системы по всему фронту, особенно на Херсонском направлении.

Еще один российский блогер заявил, что морозы мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться на север от Вербового в западной части Запорожской области.

Тем временем в Оперативном командовании Юг сообщили, что российская авиация не может действовать на южном фронте из-за погодных условий.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников. По его словам, украинские силы выделяют беспилотники для нанесения ударов по каждой важной цели на западе Запорожской области, и что интенсивное использование украинских беспилотников затрудняет ротацию российского личного состава.

Аналитики ISW оценивают, что минусовые температуры в Украине пока что сдерживают операции на фронте, но, скорее всего, местность станет более благоприятной для механизированной маневренной войны, поскольку земля замерзнет.

Вместе с тем аналитики продолжают считать, что российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности.

Наступление на фронте в 2024 году

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на сегодняшний день невозможно наступление ни Сил обороны Украины, ни российских оккупантов. Буданов объяснил это интенсивностью применения беспилотников обеими сторонами и плотностью минных полей, которой не фиксировали со времен Второй мировой войны.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что масштабная и отчаянная новая волна наступления противника на определенных участках фронта может состояться в феврале.

Россияне прекратили масштабные атаки бронетехники на Синьковку в Харьковской области. Под Купянском российская армия остановила наступление и перешла к частичной обороне. Об этом 12 января сообщил журналист BILD Юлиан Репке.

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война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
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