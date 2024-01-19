У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях: в FT узнали детали

Российские оккупанты могут попытаться захватить Харьков и даже Киев, Путин по-прежнему "хочет" захватить всю Украину и подчинить народ, пишут журналисты.

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Россия летом может пойти в масштабное наступление в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Агрессор Россия вынашивает "планы" о новом наступлении на Украину, которое может быть реализовано уже летом. Цель Москвы – полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Возможно, Кремль попытается захватить Харьков и даже Киев. Украинская армия, вероятно, изменит стратегию и перейдет к "активной обороне", чтобы перейти в контрнаступление в 2025 году.

В материале Financial Times говорится о том, что летом российские оккупанты могут пойти в новое наступление, чтобы полностью захватить четыре региона – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Авторы материала не исключают, что захватчики могут попытаться взять Харьков и даже Киев, поскольку, согласно оценкам американской разведки, Путин по-прежнему ставит перед собой "задачу" оккупации Украины и подчинения украинского народа.

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По их мнению, россияне продолжают наступательные действия на востоке – вокруг Авдеевки, в направлении Лимана Донецкой области и возле Купянска Харьковской области – с прицелом на достижение более глобальных "целей", о которых было написано выше.

Россия усилила производство и получает поддержку от КНДР

Также отмечается, что в последние месяцы поддержка России усилилась благодаря поставкам артиллерийских снарядов и ракет из Северной Кореи и увеличению собственного производства оружия и боеприпасов. Поэтому оккупанты оказались в лучшей позиции, чем после ослабления в 2023 году, когда была битва за Бахмут.

Украина может перейти к "активной обороне"

Кроме того, в статье акцентируется внимание на том, что Украина после того, как ей не удалось добиться значительного продвижения в ходе контрнаступления, может изменить тактику и перейти к "активной обороне".

Стратегия предусматривает не только удержание оборонительных линий, но и поиск слабых мест врага в совокупности с дальнобойными ударами с воздуха. Так ВСУ нарастят силы, чтобы подготовиться к контрнаступлению в 2025 году.

"Стратегическую оборону" Украины поддерживают союзники

В публикации написано, что новую стратегию поддерживают союзники Украины. К примеру, Минобороны Эстонии обнародовало отчет, в котором ВСУ рекомендуют перейти к "стратегической обороне", чтобы дать стране и союзникам время для создания промышленной базы и подготовки резервов для возобновления контрнаступления в 2025 году.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в США. В Вашингтоне считают, что Силам обороны следует перейти к стратегии удержания территорий с поиском слабых мест в российской "обороне", чтобы использовать их, когда будет такая возможность.

Война России против Украины

Путин "хочет" захватить всю Украину, в 2024-м ему нужны две области, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, в этом году россияне попытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области и удержать оккупированные районы Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Россия готовится к новому наступлению, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, оккупанты в период между 12 января и 2 февраля могут провести наступательные операции. Однако вряд ли россияне смогут достичь прорывов.

Россия из Беларуси может атаковать три области, считает майор запаса Алексей Гетьман. Как полагает военный эксперт, возможен сценарий атаки на Сумскую, Черниговскую и Киевскую области. Оккупанты способны усилить свою группировку на северном направлении.

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