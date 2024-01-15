Путин "хочет" захватить всю Украину, в 2024-м ему нужны две области – ГУР

Страна-оккупант Россия не стремится к реальным переговорам с Украиной, глава Кремля Владимир Путин по-прежнему "хочет" захватить всю страну. Условия Москвы для Киева неприемлемы – ВСУ намерены освободить свои территории. В 2024 году войска РФ попытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также удержать захваченные районы в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что реальные намерения России не изменились. Москва стремится к фейковым переговорам, чтобы получить время на восстановление своих войск и продолжить военную агрессию против Украины.
"Намерения Путина очевидны – это контроль над нашей территорией и ее полная оккупация. И когда идут любые разговоры о том, что враг готов к переговорам, мы должны понимать, что условия России не приемлемы нашему государству.
Но на самом деле такая риторика Москвы в большинстве своем направлена именно на страны Запада и Глобального Юга – что они якобы согласны остановиться и начать переговорный процесс. Но что говорит Россия о наших оккупированных территориях? Следующее – любые переговоры дают время России на восстановление потенциала, наращивание сил и создание стратегических резервов, чтобы продолжить агрессию. И это мы видим еще с 2014 года – ничего здесь не изменилось. Наша стратегическая цель одна – мы должны освободить все наши оккупированные территории", - считает Скибицкий.
По его словам, в этом году оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также удержать захваченные территории в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
"Пожалуй, будем отталкиваться от того, какие стратегические цели ставит Российская федерация. То, что они пытались сделать и добиться с начала так называемой "специальной военной операции", не достигнуто. Соответственно, одна из стратегических целей, которая остается у Москвы – это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Второе, что они сейчас будут делать (и это мы уже видим по тем документам, которые есть в нашем распоряжении) – это удержание захваченных территорий, которые сейчас находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская и часть Харьковской области", - подчеркнул Вадим Скибицкий.
Война России против Украины
ВСУ сбили самолет-разведчик А-50 и подбили реактивный бомбардировщик Ил-22 ВКС РФ над Азовским морем в воскресенье, 14 января. В Силах обороны Украины официально пока не подтвердили информацию, однако командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на удар по российским самолетам.
Россия готовится к новому наступлению, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, оккупантам, которые могут запустить новые атаки в районе Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области, не удастся достигнуть прорывов.
Россия из Беларуси может атаковать три области – Сумскую, Киевскую и Черниговскую, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, такой сценарий допустим, а оккупанты могут усилить свою группировку на северном направлении.
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