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"Срочно скорую": ВСУ уничтожили очень важный для РФ самолет А-50, еще один подбили

Ангелина Подвысоцкая
14 января 2024, 23:36
Украинские военные уничтожили российский военный самолет А-50 и подбили самолет Ил-22.
взрыв, А-50
ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и подбили Ил-22 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Украинские военные сбили сразу два российских самолета над акваторией Азовского моря. Это произошло вечером 14 января. Это подтвердили в Силах обороны, сообщает РБК-Украина.

Речь идет о самолетах А-50 и Ил-22. Как сообщается, Воздушные силы сбили российский военный самолет-разведчик А-50 и повредили Ил-22М11 с бортовым номером 75106.

Удар по А-50 был нанесен сразу после того, как тот заступил на дежурство в районе Кирилловки Запорожской области около 21:10-21:15 14 января. Он сразу же исчез с радаров, а экипаж прекратил отвечать на запросы тактической авиации. Как утверждается, вскоре после этого пилот российского самолета Су-30 увидел падение горевшего воздушного судна.

видео дня

Что касается самолета Ил-22, то он был на дежурстве в районе Стрелкового Херсонской области. Он был подбит, когда летел вдоль побережья Азовского моря около 21:00. После удара он планировал и совершил посадку в российском городе Анапа.

В Сети появился перехват разговора члена экипажа подбитого Ил-22 с диспетчером. Пилот запрашивает посадку в Анапе и просит, чтобы туда сразу вызвали "скорую" и пожарную машину.

Смотрите видео с разговором экипажа подбитого российского самолета:

всу сбили самолет А-50
ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и подбили Ил-22 / фото: скриншот

Стоит отметить, что украинское командование официально пока не подтвердило и не опровергло эту информацию.

Что известно о самолете ДРЛО А-50

А-50 – советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Этот самолет может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом, пишет Википедия.

Ликвидация российских СУ-34

Напомним, 22 декабря ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34. Российские оккупанты подтвердили потерю трех бортов на южном направлении. По некоторым версиям, они были сбиты во время бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, вероятнее всего, три российских бомбардировщика Су-34 были поражены ЗРК Patriot. Эксперты подчеркнули, что использование системы противовоздушной обороны против российской тактической авиации является значимым достижением.

Также сокрушительные удары Сил обороны Украины по трем российским боевым самолетам Су-34 значительно повлияли на операции российских войск на левом берегу Днепра. Оперативная сводка разведки Великобритании свидетельствует, что неспособность оккупантов установить контроль над воздухом существенно ограничивает их возможности на поле боя.

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