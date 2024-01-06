Разведка Британии – о сбитии трех Су-34: РФ получила удар на левобережье Херсонщины

Сокрушительные удары сил обороны Украины по трем боевым самолетам оккупантов Су-34 повлияли на операции войск агрессора России на левом берегу Днепра в Херсонской области. Неспособность захватчиков установить контроль над воздухом по-прежнему влияет на их действия на поле боя. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.
В сводке разведки Британии говорится о том, что тактическая авиация оккупантов играла ключевую роль на левобережье Херсонщины.
"Раньше российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра", - сказали аналитики и отметили что после 22 декабря, когда сбили три Су-34 на юге, российские боевые самолеты "почти полностью прекратили боевые действия".видео дня
Также в разведке Британии предположили, что проблемы с поддержкой в воздухе помешали оккупантам вытеснить ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Существует реалистичная вероятность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствовало провалу попытки 18-го общевойскового подразделения Сухопутных войск армии РФ для зачистки плацдарма", - указано в сообщении.
Впрочем, россияне в последние дни снова усилили свои удары с воздуха по району плацдарма украинских военных, но уже на более низком уровне.
"Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их ежедневные операции", - подчеркивается в сообщении.
ВСУ уничтожают российские Су-34
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук 22 декабря заявил, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге.
В Главном управлении разведки Минобороны раскрыли детали уничтожения трех Су-34 РФ. По данным ведомства, самолеты были сбиты над территорией, где россияне держат свой оккупационный контроль. В рядах противника есть погибшие.
Позже в Воздушных силах сообщили, что войска России потеряли еще один Су-34. Самолет был сбит на Мариупольском направлении.
РФ потеряла 30% своих бомбардировщиков Су-34, отметил авиационный эксперт Константин Криволап. В интервью Главреду он сказал, что россияне утратили фактически полугодовую программу выпуска самолетов.
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