Разведка Британии – о сбитии трех Су-34: РФ получила удар на левобережье Херсонщины

Оккупанты России не могут установить преимущество в воздухе, и эта ситуация подрывает их регулярные военные операции, считают в британской разведке.

https://glavred.info/ukraine/razvedka-britanii-o-sbitii-treh-su-34-rf-poluchila-udar-na-levoberezhe-hersonshchiny-10531073.html Ссылка скопирована

Сбитие Су-34 на юге повлияло на военные возможности российских оккупантов - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Сокрушительные удары сил обороны Украины по трем боевым самолетам оккупантов Су-34 повлияли на операции войск агрессора России на левом берегу Днепра в Херсонской области. Неспособность захватчиков установить контроль над воздухом по-прежнему влияет на их действия на поле боя. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что тактическая авиация оккупантов играла ключевую роль на левобережье Херсонщины.

"Раньше российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра", - сказали аналитики и отметили что после 22 декабря, когда сбили три Су-34 на юге, российские боевые самолеты "почти полностью прекратили боевые действия". видео дня

Также в разведке Британии предположили, что проблемы с поддержкой в воздухе помешали оккупантам вытеснить ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Существует реалистичная вероятность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствовало провалу попытки 18-го общевойскового подразделения Сухопутных войск армии РФ для зачистки плацдарма", - указано в сообщении.

Впрочем, россияне в последние дни снова усилили свои удары с воздуха по району плацдарма украинских военных, но уже на более низком уровне.

"Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их ежедневные операции", - подчеркивается в сообщении.

ВСУ уничтожают российские Су-34

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук 22 декабря заявил, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге.

В Главном управлении разведки Минобороны раскрыли детали уничтожения трех Су-34 РФ. По данным ведомства, самолеты были сбиты над территорией, где россияне держат свой оккупационный контроль. В рядах противника есть погибшие.

Позже в Воздушных силах сообщили, что войска России потеряли еще один Су-34. Самолет был сбит на Мариупольском направлении.

РФ потеряла 30% своих бомбардировщиков Су-34, отметил авиационный эксперт Константин Криволап. В интервью Главреду он сказал, что россияне утратили фактически полугодовую программу выпуска самолетов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.