Эксперты раскрыли оружие, которым уничтожили три новейших российских Су

Су-34 является очень удобной целью для этого вида вооружения, отмечают аналитики.

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ВСУ уничтожили три российских бомбардировщика Су-34 / коллаж Главреда. Фото: Telegram Цаплиенко, Википедия

Вероятнее всего, три российских бомбардировщика Су-34 были поражены ЗРК Patriot, считают эксперты Defense Express. Эту же версию ранее нарушали российские "военкоры".

Аналитики напоминают, что Украина уже использовала американскую установку на передовой - когда 13 мая в Брянской области под огонь неизвестного ЗРК попали сразу два Су и вертолеты РЭБ Ми-8МТПР-1.

Однако теперь использование Patriot против российской тактической авиации превысило прошлое достижение, подчеркивают эксперты.

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"Чем именно были сбиты эти самолеты - не сообщается, но вполне логично предположить, что на этот раз также был использован "кочующий" Patriot, который с ракетами GEM-T имеет возможность уничтожать аэродинамические цели на дальности до 160 км", - поясняют специалисты.

По их словам, такого запаса дальности вполне достаточно для того, чтобы разместить его на хоть и условной, но относительно безопасной дальности от линии фронта и реализовать сбитие вражеской авиации.

"При этом, если речь идет о Су-34, то скорее всего они несли бомбы с комплектом АМПК. В этом случае они совершают высотный полет к рубежу сброса в районе 60-70 км от линии фронта", - считают аналитики.

Для Patriot такие самолеты являются довольно удобной целью, отмечают эксперты, но в любом случае это более чем рискованная операция с расположением крайне ценного ЗРК в прифронтовой зоне.

ВСУ уничтожили три российских бомбардировщика Су-34

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что это произошло на южном направлении. Других деталей он не предоставил. Официально российские власти о потерях бомбардировщиков не сообщали.

Согласно данным ГУР, в результате уничтожения на южном направлении помимо трех российских истребителей-бомбардировщика Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ. Но не уточняется, идет ли речь в этом случае о ликвидации военных пилотов РФ. Указывается, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне.

В некоторых российских телеграм-каналах появилась версия, что самолеты были сбиты системой Patriot, когда те выполняли полет для бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

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