В Украине готовят ротацию военных: кого могут отправить на передовую

Украина рассматривает возможность осуществления ротации военных путем отправки на фронт работников правоохранительных органов. Об этом сообщил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "1+1".
"Поднимается вопрос о мобилизации людей, работающих в правоохранительных органах. Это может пригодиться, потому что эти люди подготовлены. Может есть смысл их посылать на фронт, а тех людей, которые там уже больше года-полутора, около года, которые воюют два года, может давать возможность поработать в полиции определенное время", - сказал военный эксперт.
Алексей Гетман отметил перспективность отправки таких специалистов на фронт, позволяя тем, кто уже отслужил определенный срок в зоне боевых действий, работать в правоохранительных органах. Подобный шаг может обеспечить необходимый отдых военным, находящимся на передовой длительный период, одновременно используя потенциал людей из правоохранительной среды.
Майор запаса также отметил, что важно учитывать специфику работы в правоохранительных органах, где определенные должности требуют специального образования, которого может не быть у всех претендентов на эти должности.
"Например, прокуроров невозможно заменить, если у них нет соответствующего образования", - отметил эксперт.
Мобилизация в Украине
Напомним, президент Зеленский отказался от идеи обязательной мобилизации женщин, но отметил, что может согласиться на снижение возрастного "порога" для призыва мужчин в армию до 25 лет, если будут представлены убедительные аргументы.
Также правительство готовит решение по мобилизации 500 тысяч человек, его примут в ближайшее время. Инициатива предусматривает утверждение в Верховной Раде, а мобилизованным будут объяснены сроки службы и детали ротации.
Как сообщал Главред, депутаты, Министерство обороны и Генеральный штаб работают над законопроектом по мобилизации и военному учету мужчин, покинувших Украину. Представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Вадим Ивченко, сообщил, что проект этого закона планируют представить на голосование в первом чтении во время заседания парламента в январе 2024 года.
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