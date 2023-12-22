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В Украине готовят ротацию военных: кого могут отправить на передовую

Руслана Заклинская
22 декабря 2023, 21:15
Обсуждается возможность ротации военных на фронте, используя кадры из правоохранительных органов.
В Украине готовят ротацию военных: кого могут отправить на передовую
Правительство Украины рассматривает возможность проведения ротации военных / Коллаж: Главред, фото: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", facebook.com/43oabr

Украина рассматривает возможность осуществления ротации военных путем отправки на фронт работников правоохранительных органов. Об этом сообщил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "1+1".

"Поднимается вопрос о мобилизации людей, работающих в правоохранительных органах. Это может пригодиться, потому что эти люди подготовлены. Может есть смысл их посылать на фронт, а тех людей, которые там уже больше года-полутора, около года, которые воюют два года, может давать возможность поработать в полиции определенное время", - сказал военный эксперт.

Алексей Гетман отметил перспективность отправки таких специалистов на фронт, позволяя тем, кто уже отслужил определенный срок в зоне боевых действий, работать в правоохранительных органах. Подобный шаг может обеспечить необходимый отдых военным, находящимся на передовой длительный период, одновременно используя потенциал людей из правоохранительной среды.

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Майор запаса также отметил, что важно учитывать специфику работы в правоохранительных органах, где определенные должности требуют специального образования, которого может не быть у всех претендентов на эти должности.

"Например, прокуроров невозможно заменить, если у них нет соответствующего образования", - отметил эксперт.

Мобилизация в Украине

Напомним, президент Зеленский отказался от идеи обязательной мобилизации женщин, но отметил, что может согласиться на снижение возрастного "порога" для призыва мужчин в армию до 25 лет, если будут представлены убедительные аргументы.

Также правительство готовит решение по мобилизации 500 тысяч человек, его примут в ближайшее время. Инициатива предусматривает утверждение в Верховной Раде, а мобилизованным будут объяснены сроки службы и детали ротации.

Как сообщал Главред, депутаты, Министерство обороны и Генеральный штаб работают над законопроектом по мобилизации и военному учету мужчин, покинувших Украину. Представитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Вадим Ивченко, сообщил, что проект этого закона планируют представить на голосование в первом чтении во время заседания парламента в январе 2024 года.

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мобилизация война в Украине ВСУ Алексей Гетьман
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