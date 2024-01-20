Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

Сначала армия страны-агрессора РФ хочет занять более удобные оперативные позиции - прежде всего, Купянск.

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Николай Маломуж оценил риск нового наступления РФ на Харьков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

У российских оккупантов есть планы по наступлению на Харьков, но они касаются отдалённой перспективы. Об этом во время чата на Главреде заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, сначала россияне хотят занять более удобные оперативные позиции - прежде всего, Купянск, чтобы не только создать предпосылки для своего наступления, но и ухудшить наши оборонительные позиции Стил обороны Украины. А именно – вытеснить ВСУ на открытую местность, в поля или лесопосадки, затем задействовать бронетехнику и ракетные системы, а уже дальше продвигаться вглубь Харьковщины.

"Эти планы известны и понятны, поэтому мы постоянно им противодействуем. Более того, мы ещё и уничтожаем резервы врага по всей линии фронта, особенно на Востоке, под Купянском, а также частично в Луганской и Донецкой областях. Почти ежедневно мы уничтожаем около тысячи оккупантов, примерно столько же получают тяжелые ранения, а, следовательно, выходят из строя в один момент", - сказал Маломуж.

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Генерал добавил, что сколько бы ни говорили о колоссальных человеческих резервах Российской Федерации, однако такие потери являются огромными и ощутимыми даже для неё.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Риск наступления на Харьков

Заявления кремлевских чиновников о создании "буферной зоны" для защиты Белгорода от украинских обстрелов не соответствуют реальности. Уведомление о наступление россиян в Харьковской области является пропагандой врага. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что Силы обороны Украины на данный момент не зафиксировали подготовки агрессора России к наступлению на Харьков. ВСУ заранее увидят такие мероприятия, если они будут. Однако нужно не забывать, что враг силен, обладает большим количеством ресурсов, не считается с потерями и задействовал очень большие силы в ходе своего нынешнего наступления.

В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя угрозу наступления на Харьков, призвали не поддаваться паническим настроениям. Разведке известно, что происходит на границе, военные готовы к любым сценариям.

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