Харькову не грозит наступление РФ: в ВСУ указали на важный момент

Российские оккупанты в рамках текущего наступления собрали очень большие силы, нужно понимать, что враг силен, сказал представитель ВСУ Владимир Фитьо.

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Харькову сейчас не грозит наступление оккупантов - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Силы обороны Украины на данный момент не зафиксировали подготовки агрессора России к наступлению на Харьков. ВСУ заранее увидят такие мероприятия, если они будут. Однако нужно не забывать, что враг силен, обладает большим количеством ресурсов, не считается с потерями и задействовал очень большие силы в ходе своего нынешнего наступления. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Харькову сейчас не грозит наступление РФ. Но нельзя забывать – враг силен и быстро учится.

"Сейчас таких причин нет, поэтому Харьков может выдохнуть. Но враг сильный, имеет много ресурсов, враг быстро учится на поле боя и не учитывает человеческие потери. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор", - сказал Фитьо. видео дня

По его словам, россияне по всей линии фронта собрали большое количество оккупантов, и чтобы их перебросить на определенный участок нужно время. И если бы они предпринимали такие шаги, ВСУ бы это увидели.

"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине", - подчеркнул Владимир Фитьо.

Угроза наступления на Харьков

Журналисты издания The Telegraph 4 января выпустили материал, в котором шла речь о том, что оккупанты России готовятся к наступлению в районе Купянска. Как полагают британцы, захватчики будут атаковать 15 января.

В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя угрозу наступления на Харьков, призвали не поддаваться паническим настроениям. Разведке известно, что происходит на границе, военные готовы к любым сценариям.

Войска России штурмуют Купянское направление еще с октября, заметил представитель ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, несмотря на ежедневные атаки, врагу не удалось достичь успеха.

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