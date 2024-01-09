Харькову не грозит наступление РФ: в ВСУ указали на важный момент

Силы обороны Украины на данный момент не зафиксировали подготовки агрессора России к наступлению на Харьков. ВСУ заранее увидят такие мероприятия, если они будут. Однако нужно не забывать, что враг силен, обладает большим количеством ресурсов, не считается с потерями и задействовал очень большие силы в ходе своего нынешнего наступления. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Харькову сейчас не грозит наступление РФ. Но нельзя забывать – враг силен и быстро учится.
"Сейчас таких причин нет, поэтому Харьков может выдохнуть. Но враг сильный, имеет много ресурсов, враг быстро учится на поле боя и не учитывает человеческие потери. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор", - сказал Фитьо.видео дня
По его словам, россияне по всей линии фронта собрали большое количество оккупантов, и чтобы их перебросить на определенный участок нужно время. И если бы они предпринимали такие шаги, ВСУ бы это увидели.
"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине", - подчеркнул Владимир Фитьо.
Угроза наступления на Харьков
Журналисты издания The Telegraph 4 января выпустили материал, в котором шла речь о том, что оккупанты России готовятся к наступлению в районе Купянска. Как полагают британцы, захватчики будут атаковать 15 января.
В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя угрозу наступления на Харьков, призвали не поддаваться паническим настроениям. Разведке известно, что происходит на границе, военные готовы к любым сценариям.
Войска России штурмуют Купянское направление еще с октября, заметил представитель ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, несмотря на ежедневные атаки, врагу не удалось достичь успеха.
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