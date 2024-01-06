Угроза для Харькова: в ВСУ отреагировали на информацию о новом наступлении России

В ВСУ прокомментировали информацию американского Института изучения войны о подготовке российским командованием массированного наступления под Купянском.

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В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Россияне из жовтня совершаю активные штурмовые действия на Купянском направлении с целью прорвали обороны Сил обороны Украины, однако до сих пор им не удалось достичь значительных результатов. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"На самом деле ситуация там несколько иная. Противник на Купянском направлении пытается штурмовать с октября. Каких-то успехов на этом направлении у российских оккупантов нет. Там происходят ежедневные штурмы", - пояснил Фитьо.

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Он добавил, что главной задачей россиян на этом направлении является захват населенного пункта Синьковка. Только за прошедшие сутки на этом направлении было отбито 7 атак противника.

"По сравнению с предыдущими данными активность несколько снизилась. наблюдаем за врагом, но каких-то успехов на Купянском направлении вблизи Синьковки нет, поэтому харьковчане могут быть спокойными. Каких - то скоплений войск мы не наблюдаем", - отметил он.

Фитьо отметил, что на этом направлении противник не достигал успехов в течение более 3 месяцев.

Боевые действия на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, британское издание The Telegraph сообщил 4 января, что неназванный источник, "близкий" к украинским военным, утверждает, что российские войска могут начать" наземное наступление " уже 15 января.

В ГУР заявили о том, что российские оккупанты накопили определенное количество сил и средств на Купянском направлении. Однако нельзя с уверенностью сказать, что их наступление состоится 15 января. Россияне уже пытались проводить операции в этом районе, но безуспешно.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов подтвердил, что российские войска не сосредотачиваются в Харьковской области, а также отметил, что интенсивность российских атак на Купянском направлении снизилась за последние три дня из-за плохих погодных условий.

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