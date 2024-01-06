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Ракеты скоро закончатся: США могут прекратить поставки ракет в Patriot - NYT

Ангелина Подвысоцкая
6 января 2024, 15:59
Одна ракета-перехватчик к системе ПВО Patriot может стоить 2-4 миллиона долларов.
США, Патриот
США могут прекратить поставки ракет в Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Хэмилтон

В Украине могут закончиться ракеты к комплексам Patriot. США впоследствии не смогут передавать Украине эти ракеты. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на официальные лица Белого дома и Пентагона.

Только одна ракета-перехватчик может стоить 2-4 миллиона долларов. Выделенные деньги на помощь Украине уже заканчиваются.

Украине необходимы это вооружение, ведь оно эффективно может противодействовать баллистическим ракетам. Эти системы ПВО смогли изменить ход битвы в небе с момента, когда первая батарея Patriot вышла на боевое дежурство.

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Майор украинской армии отмечал, что системы ПВО создали над страной щит. Если западные партнеры не будут помогать Украине, то тогда людям придется "жить" в укрытиях, как это было в начале полномасштабного вторжения РФ.

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву фото: МВД Украины

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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война в Украине ПВО вторжение России ЗРК Patriot
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