Ракета ударила по больнице в Киеве, где проходят реабилитацию военные - детали

В больнице, которую атаковали оккупанты, реабилитацию проходят военные, получившие травмы и ранения на фронте.

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Российская ракета ударила по больнице в Киеве, где проходят реабилитацию военные / коллаж: Главред, фото: командование медицинских сил ВСУ

РФ атаковала Украину ракетами. Мощные взрывы 2 января прогремели и в Киеве. Одна ракета попала в больницу, где проходят реабилитацию украинские военные с травмами и ранениями. Об этом сообщило Командование медицинских сил ВСУ.

Из-за атаки повреждено здание медицинского учреждения. Российская ракета застряла в полу на первом этаже. Там была и боевая часть. К счастью, ракета не взорвалась.

"На месте немедленно было принято решение об эвакуации тяжелораненых пациентов в другое лечебное учреждение. Остальные пациенты переведены в безопасные места на территории лечебного учреждения и обеспечены уходом", - говорится в сообщении. видео дня

Саперы изъяли боевую часть ракеты. С территории больницы убрали все крупные обломки ракеты. Оказалось, что была повреждена и крыша здания, его закрыли специальной палаткой.

Сообщается, что в результате обстрела пострадавших не было. Сейчас больница работает в штатном режиме.

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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